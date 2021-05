La cheesecake è il dolce americano per eccellenza. In molti lo criticano per la sua caratteristica principale, la presenza del formaggio Philadelphia, ma tanti altri lo amano proprio per questo.

Dal gusto audace e il sapore inconfondibile, la sua caratteristica principale è la sua audacia. Audacia negli ingredienti, dato che non esiste nient’altro che accosti dolce e salato creando un prodotto straordinario. La ricetta classica prevede la glassa alla fragola o al lampone, ma negli ultimi tempi qualcuno ha azzardato anche il cioccolato e il limone.

Oggi però, Noi della Redazione abbiamo in serbo per i nostri Lettori una variante particolare, che farà impazzire gli amanti della famosa caramella francese. Ecco la ricetta della deliziosa cheesecake al caramello salato dal sapore audace e dal profumo inebriante.

Ingredienti e preparazione della base

300 grammi di biscotti friabili;

350 grammi di Philadelphia;

200 grammi di burro;

250 ml di panna fresca;

2 uova;

250 grammi di zucchero bianco;

1 cucchiaio circa di estratto di vaniglia;

1 cucchiaino di Sale di Maldon;

20 grammi di amido di mais.

Per prima cosa pensiamo ai biscotti. Tritiamoli con l’aiuto di un mixer e aggiungiamo 100 grammi di burro precedentemente fuso. Mescoliamo per bene e mettiamoli in una teglia preferibilmente rotonda, livellandoli con l’aiuto di un cucchiaio. A questo punto lasciamo la base di biscotti in frigo per circa mezz’ora e occupiamoci della crema.

La ricetta della deliziosa cheesecake al caramello salato dal sapore audace e dal profumo inebriante: la crema

Prendiamo una ciotola e versiamo le uova, 50 grammi di zucchero ed il formaggio Philadelphia a poco a poco. Mescoliamo con una frusta e aggiungiamo anche l’estratto di vaniglia, l’amido di mais e 120 ml di panna. Continuiamo a mescolare il composto e quando sarà ben amalgamato, prendiamo la base di biscotti dal frigo e uniamo la crema.

Inforniamo per un’ora a 160 gradi e mentre cuoce occupiamoci del caramello.

Prepariamo il caramello

Versiamo il restante zucchero in un pentolino e scaldiamo 130 ml di panna. Non appena lo zucchero avrà preso un colore bruno, mescoliamolo, spegniamo il fuoco e aggiungiamo la panna. Continuiamo a mescolare e uniamo anche il sale e gli altri 100 grammi di burro, stavolta freddo. Spostiamo il nostro caramello così ottenuto in un altro contenitore, facciamolo raffreddare e poi riponiamolo in frigo.

Una volta che avremo estratto la cheesecake dal forno, lasciamo raffreddare anche questa per poi versare di sopra il caramello (freddo).

Ecco che il nostro incredibile dolce è finalmente pronto e possiamo gustarlo quando più ne abbiamo voglia. Un dessert strepitoso e che piacerà proprio a tutti.