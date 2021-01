Sembra impossibile, ma per preparare una frittata le uova non sono essenziali. Infatti si può tranquillamente cucinare una gustosissima frittata usando altri ingredienti. Il risultato è assolutamente stupefacente e buonissimo. Oltre ad essere una ricetta divertente e diversa dalle classiche, si tratta di una preparazione vegana che quindi tutti possono mangiare. Scopriamo quindi la ricetta della curiosa frittata senza uova e capiamo insieme come si fa.

Ingredienti

Per questa divertente ricetta per 4 persone abbiamo bisogno di:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

250ml di acqua;

100g di farina di ceci;

40g di farina di mais;

50g di formaggio;

½ cipolla;

aglio q.b.;

peperoncino q.b.;

prezzemolob.;

sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b..

Preparazione

Per preparare la ricetta della curiosa frittata senza uova iniziamo tagliando la cipolla a pezzettini. Mettiamola a stufare in una padella sul fuoco assieme a circa un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Nel frattempo tagliamo il formaggio a dadini e aggiungiamoli nella pentola. Teniamo la fiamma alta e facciamo saltare il contenuto della pentola per qualche minuto. Dopodiché aggiungiamo il sale assieme a qualche cucchiaio di acqua e lasciamo cuocere per circa un quarto d’ora. Nel frattempo creiamo una trita di aglio, peperoncino e prezzemolo e aggiungiamoli a fine cottura dopo aver spento il fuoco.

Uniamo assieme la farina di ceci e quella di mais in una ciotola setacciandole adeguatamente, quindi aggiungiamo anche un pizzico di sale e l’acqua. Con una frusta mescoliamo tutto fino ad ottenere una pastella piuttosto fluida e senza grumi. Ora alla pastella uniamo anche il formaggio cotto con la cipolla e la trita aggiungendo anche un po’ di olio d’oliva e amalgamiamo tutto assieme. Versiamo il nostro composto in una padella antiaderente con un filo di olio. Lasciamo quindi cuocere a fuoco medio con un coperchio per circa 10 minuti, infine giriamo la frittata e lasciamola altri 5 minuti.

La nostra frittata senza uova è pronta per essere servita e gustata!