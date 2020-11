Oggi vedremo la ricetta della crostata alla marmellata, pronta in dieci minuti, al microonde.

Negli ultimi anni il mondo della cucina ha completamente cambiato palcoscenico. Se prima le tendenze culinarie erano decise nei ristoranti più importanti e famosi, ora tutto viene deciso in televisione. Sono gli chef che partecipano ai talent di cucina a essere le star e a insegnare alla popolazione come cucinare al meglio le ricette più sfiziose. Quello che in molti cercano di imparare guardando questi programmi non riguarda solamente la bontà del prodotto finale, ma la velocità di esecuzione.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Servito in pochi minuti

Risulta evidente quanto, rispetto a diversi anni fa, i tempi siano cambiati. Gli stili di vita di trent’anni fa non sono più simili a quelli che affrontiamo oggigiorno. Il tempo per cucinare, nella maggior parte dei casi, è molto poco e svolgere ricette semplici e veloci è fondamentale.

A parte rare occasioni in cui si organizza una cena importante e si ha tempo per sperimentare, la vita di tutti i giorni richiede velocità e organizzazione.

Tutto ciò, però, non vuol dire rinunciare al gusto. Esistono, infatti, molte ricette che, anche se richiedono pochi minuti, risultano essere buonissime e sfiziose. In questo, un grande aiuto, ce lo dà il microonde. Grazie al sistema con cui questo elettrodomestico funziona, i tempi di attesa si riducono significativamente.

Oggi vediamo, dunque, come preparare un dessert gustoso in pochi semplici passi. Ecco svelata, infatti, la ricetta della crostata alla marmellata pronta in dieci minuti.

Prima l’impasto poi il ripieno

Farina, burro, zucchero, lievito e uovo serviranno per l’impasto che verrà messo per cinque minuti al microonde a 600 watt. Dopodiché lasciamo riposare l’impasto per qualche minuto e procediamo con l’applicare il ripieno. Una volta applicata la marmellata basterà riutilizzare l’impasto per ricreare le piccole strisce proprie di questo dolce.

Dunque, nuovamente in microonde, per altri cinque minuti, sempre a 600 watt e il dessert sarà pronto per essere servito. Con il tempo di una piccola pausa avremo preparato un dolce semplice e buonissimo allo stesso tempo.

In pochi semplici passi, dunque, ecco svelata la ricetta della crostata alla marmellata pronta in dieci minuti al microonde.