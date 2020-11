La cheesecake, un dolce a base di formaggio morbido, è il dessert preferito dagli italiani fin dai tempi dell’antica Roma. Gli autori antichi, infatti, ci hanno tramandato le loro tradizioni culinarie in molte opere. Abbiamo notizia ad esempio della pizza più antica del mondo, creata nelle isole del Mediterraneo (ecco la ricetta).

Ma i romani amavano particolarmente i dolci, e hanno inventato una semplicissima cheesecake che possiamo preparare ancora oggi con pochi ingredienti.

Ecco la ricetta della cheesecake semplicissima direttamente dall’antica Roma.

Gli autori romani ci tramandano la ricetta della cheesecake

Questa ricetta ci è stata tramandata dal famoso autore romano Catone il Censore, che visse tra il terzo e il secondo secolo a.C.

Nel suo libro De agri cultura ha raccolto numerose ricette tipiche della sua epoca, tra cui quella della cheesecake, dessert preferito dei romani, che veniva chiamata ‘Savillum’.

Questa ricetta è una cheesecake deliziosa che possiamo creare in casa in pochi minuti.

Ingredienti

a) 100 gr di farina bianca

b) 500 gr di formaggio fresco morbido

d) 1 uovo

e) 50 gr di miele per l’impasto, più a volontà per guarnire

f) semi di papavero per guarnire

Procedimento

Il procedimento è semplicissimo. Scegliamo per la nostra cheesecake un formaggio morbido e semplice da impastare. Ai tempi dell’antica Roma venivano consumati soprattutto formaggi di capra o di pecora. Ma possiamo utilizzare anche un formaggio di latte di mucca.

In una terrina capiente mischiamo il formaggio sminuzzato, 100 gr di farina, un uovo e 50 gr di miele. Mescoliamo l’impasto con energia. Se dovesse risultare troppo asciutto, possiamo aggiungere qualche cucchiaio di latte.

Una volta preparato il misto, mettiamolo in una forma per torte. I romani cuocevano la loro cheesecake in pentole di terracotta sui carboni ardenti, ma se non abbiamo a disposizione un falò, possiamo cuocere la cheesecake in un forno normale a 150º per circa 35 minuti. Quando la superficie diventa marroncina, estraiamola dal forno, e guarniamola con abbondante miele e semi di papavero. Aspettiamo che si raffreddi, poi serviamo. Buon appetito!