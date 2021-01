Preparare un dolce raffinato dalla consistenza soffice e leggera e che racchiude la bontà per una pausa light senza eccedere nelle calorie, è facilissimo grazie alla ricetta delle brioche con pochissimo lievito, zucchero e con un vasetto di yogurt magro.

Un dessert perfetto per un aperitivo light in famiglia o davanti una golosa tazza di cioccolata calda. Inoltre essendo un dolce light, con poco zucchero, si possono aggiungere vari ingredienti come nel caso della torta angelica.

Ingredienti

200 g farina

200 g farina Manitoba

bustina vanillina

60 g zucchero

12 g lievito di birra fresco

80 ml latte

50 g olio di semi di girasole

125 g yogurt bianco magro

1 uovo

buccia di limone grattugiata

gocce di cioccolato

zucchero a velo

La ricetta della brioche allo yogurt per una bontà soffice e leggera

Procedimento

Preparare il lievitino scaldando in un pentolino a bagnomaria il latte con il lievito fino a quando non sarà ben sciolto, sarà sufficiente che il latte diventi tiepido. In un recipiente montare lo zucchero con le uova e aggiungere l’olio, la vanillina, la buccia di limone grattugiata ed infine lo yogurt. Aggiungere il lievitino precedentemente preparato con l’aiuto di una frusta.

Successivamente aggiungere i due tipi di farina un po’ alla volta e continuare a mescolare energicamente fino a quando l’impasto non risulterà omogeneo ed elastico. Dopo aver lavorato l’impasto, farlo riposare inserendolo in un recipiente sigillato con la pellicola per alimenti fino a quando non sarà lievitato di circa il doppio del suo volume.

Il tempo di lievitazione è vario, dipende dalla temperatura, per questo può variare da un ora a due ore. Quando l’impasto avrà raggiunto il doppio del suo volume, trasferirlo su un piano dove si potrà procedere con la forma desiderata e lasciar lievitare per altri 20 minuti circa. Infornare per circa 25 minuti a 180°C e non appena il dolce sarà cotto, spolverare di zucchero a velo.