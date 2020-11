Una ricetta che non potrà mancare a Natale è quella del tronchetto della felicità per far contenti grandi e piccini. Facile e veloce da preparare, la variante con panna e ribes è perfetta per un’occasione speciale come le festività natalizie. La forma del tronco è una tradizione di buon augurio in numerosi Paesi europei.

La versione qui proposta è con panna e ribes, ricoperto da cioccolato fondente.

Ingredienti per la base

3 uova

100 g zucchero

30 g fecola di patate

80 g farina “00”

3/4 cucchiai Latte

2 cucchiaini di lievito per dolci

1 pizzico di sale

Ingredienti per la farcitura

panna vegetale

Ribes rosso

Infine cioccolato fondente di copertura o una glassa.

La ricetta del tronchetto della felicità per far contenti grandi e piccini

Preparazione

Iniziare a preparare la base separando gli albumi dai tuorli e montare quest’ultimi con lo zucchero fino ad ottenere un composto soffice come una “nuvola”.

Successivamente si potrà aggiungere la fecola, la farina, il latte e un pizzichino di sale. Far accorpare tutti gli ingredienti e alla fine aggiungere il lievito per dolci.

Gli albumi precedentemente messi da parte, dovranno essere montati a neve e aggiunti al composto con una spatola di silicone dal basso verso l’alto per non far smontare l’impasto.

Prendere una teglia, aggiungere la carta da forno, versare il composto e stenderlo omogeneamente. Inserire l’impasto nel forno preriscaldato in precedenza, per circa 10 minuti a 180°C.

Quando la base del tronchetto sarà pronta, prima che raffreddi del tutto, senza staccarlo dalla carta da forno, arrotolare per “registrare” la forma.

Nel frattempo preparare la crema e ultimare il dolce

Farcire il dolce con la panna montata e qualche ribes. A questo punto arrotolare il tronchetto su se stesso e fare la forma tagliando “i due rami” in diagonale e assemblarli sui lati.

Sciogliere il cioccolato di copertura e immergervi il tronchetto o farlo colare sul dolce senza eccedere e con una forchetta rigarlo per fare l’effetto legno.

Decorare il dolce con i ribes a piacimento e riporlo in frigo per qualche ora prima di essere consumato.