La ricetta del soufflé al formaggio così facile, veloce ed economica da non crederci

Vogliamo condividere con i nostri Lettori una preparazione segreta della nonna. Si tratta di un modo per riciclare il cibo avanzato e creare piatti spettacolari con pochi ingredienti e soprattutto pochi soldi. Chiunque abbia assaggiato questo piatto è rimasto sbalordito della semplicità della preparazione. Vediamo dunque i dettagli della ricetta del soufflé al formaggio così facile, veloce ed economica da non crederci.

Avremmo quindi bisogno di:

1 pacco di pancarrè;

300 ml latte;

1 pacchetto di sottilette;

3 cucchiai parmigiano reggiano;

2 uova;

1 pizzico di sale.

E ora all’opera!

Tagliare i bordi scuri del pancarrè. Se si utilizzano invece le fette di pane bianco da tramezzini, meglio dividerle a metà. Quindi iniziamo a comporre il soufflé. Mettiamo uno strato di pane con le fette molto vicine l’una all’altra. Coprire poi con uno strato di sottilette anch’esso molto fitto. I bordi delle fette devono sovrapporsi senza lasciare alcuno spazio fra loro. Continuando in questa maniera, alternando strati di pancarrè e di formaggio. Bisogna riempire lo stampo in questo modo fino ad arrivare a tre dita dal bordo.

A parte in una ciotola sbattere le uova. Poi aggiungere il latte ed il parmigiano grattugiato. Regolare di sale. Amalgamare bene il tutto. Versare quindi il composto sul pane e sottilette. Se si ha tempo si lascia riposare per qualche minuto. In questo modo il liquido ha modo di bagnare il tutto. Se si ha fretta, invece, bucherelliamo con uno stecchino la superficie per velocizzare l’operazione. Cuocere quindi in forno preriscaldato a 200 ° per 10-13 minuti, fino a che si sarà gonfiato. Va servito immediatamente perché come tutti i soufflé poi si sgonfia.

I consigli

Si può preparare sia in una terrina che in una cocotte monoporzione. Si può inoltre arricchire con del prosciutto cotto o della mortadella a dadini. Infine ricordiamo che noi non buttiamo niente. Quindi nel caso si sia utilizzato del pancarrè, i bordi scuri si passano 10 minuti in forno con olio sale e rosmarino. Saranno un ottimo accompagnamento!

Ecco dunque svelata la ricetta del soufflé al formaggio così facile, veloce ed economica da non crederci.

Buon appetito!

Approfondimento

