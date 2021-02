Il pesto alla genovese è il Re di tanti pranzi e di tante cene in famiglia e tra amici.

Inizialmente utilizzato esclusivamente come condimento per fantastici primi piatti, negli ultimi anni il suo utilizzo si è esteso ad altre ricette. Una di queste riguarda la pizza. Al posto dei soliti ingredienti, molti chef hanno deciso di utilizzare il pesto di basilico fresco per rendere la semplice pizza margherita un piatto gourmet.

Altri ancora hanno scoperto il fantastico abbinamento tra questo che potremmo definire l’“oro verde” e la mozzarella di bufala. Ancora più buoni, tra l’altro, se accompagnati con del pomodoro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Accanto a questo classico pesto, però, ce ne sono tanti altri ed altrettanto gustosi. Quello di noci ne è un esempio e qui proponiamo la ricetta.

La ricetta del pesto cremoso alle noci per un primo piatto sorprendente

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno:

130 grammi di noci;

20 grammi di pinoli;

50 ml di olio d’oliva;

60 grammi di parmigiano grattugiato;

50 grammi di formaggio spalmabile.

La prima cosa da fare è tritare insieme le noci e i pinoli. Non appena saranno ben sminuzzati, aggiungere il resto degli ingredienti. Cominciare con l’olio e il parmigiano, per poi aggiungere alla fine il formaggio spalmabile. Tritare nuovamente per un minuto.

Un ottimo condimento

Il pesto di noci è pronto, ma come lo utilizziamo? Con gli spaghetti ovviamente! Prendiamo una padella, versiamo un filo d’olio e facciamo rosolare 100 grammi di pancetta. Immaginando che la ricetta sia per due persone, caliamo due etti di spaghetti e scoliamoli quando la loro cottura sarà al dente.

Versiamo il pesto nella padella con la pancetta ormai pronta e aggiungiamo la pasta. Mescoliamo a fuoco lento per qualche minuto e concludiamo con un pizzico di pepe nero.

Ecco la ricetta del pesto alle noci cremoso per un primo piatto sorprendente e irresistibile.