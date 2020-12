Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il pane è alla base della cucina italiana. Preparato in mille modi diversi, è sia la base che l’accompagnamento perfetto per i piatti della cucina italiana.

In Sardegna c’è un tipo di pane sottilissimo e croccante, il pane carasau. Le preparazioni sarde con questo pane sono molteplici e di facile realizzazione. Il pane frattau alla sarda, un piatto unico saporito, unisce il pane carasau al pomodoro e al pecorino tipico sardo, con l’aggiunta addirittura di un uovo per rendere la preparazione più nutriente e gustosa.

Vediamo quindi la ricetta del pane frattau alla sarda.

Ingredienti

3 fogli di pane carasau;

pecorino;

sale e pepe;

salsa di pomodoro;

1 uovo;

olio extravergine;

brodo vegetale.

La ricetta del pane frattau alla sarda

Spezzettare il pane carasau in grossi pezzi. Di solito si trova il pane carasau di forma tonda, quindi bisogna spezzettarlo per bene in pezzi che non siano circolari.

Scaldare il brodo vegetale in una padella e immergervi il pane. Dovrà bagnarsi un pochino ma non inzupparsi del tutto.

Prendere un piatto da portata e assemblarvi sopra il pane bagnato dal brodo vegetale.

Per ogni piatto si dovranno mettere tre pezzi di pane carasau. Prendere la salsa di pomodoro già pronta e condire il pane con un po’ della suddetta salsa. Coprire la salsa con uno strato di pecorino e ricominciare a creare gli strati.

Si dovranno avere tre strati di pane carasau ben conditi da pecorino e pomodoro.

In una pentola, far bollire dell’acqua salata. Quando l’acqua starà bollendo, creare un vortice al centro della pentola e rompervi un uovo, stando bene attenti che l’uovo venga preso dal vortice.

Far cuocere l’uovo in camicia per circa dieci minuti, a seconda dei gusti dei commensali.

Tirare fuori l’uovo dalla pentola e adagiarlo delicatamente sui fogli di pane carasau conditi.

Il nostro pane frattau è dunque pronto per essere servito.