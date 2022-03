La classica colazione italiana solitamente prevede caffè e brioche. Se però, invece di andare al bar o di acquistarle già pronte, per una volta desiderassimo il sapore di questo dolce quando è fatto in casa, allora questa ricetta farebbe al caso nostro.

Ingredienti

farina manitoba 340 g;

acqua 30 g;

latte intero 200 g;

lievito di birra fresco 10 g;

sale fino 4 g;

zucchero 56 g;

burro 50 g;

sale.

La ricetta del pan brioche senza uova che dà l’acquolina in bocca per una colazione della domenica fatta in casa

Per prima cosa, mettiamo l’acqua in un pentolino, per poi aggiungere 60 grammi di latte e 20 di farina. Con l’aiuto di una frusta, incorporiamo tutti gli ingredienti sino ad eliminare i grumi. Dopodiché, mettiamo il pentolino sul fuoco senza smettere di mescolare con la frusta. Quando vedremo che il composto si sarà addensato, togliamo il pentolino dal fuoco e lasciamo raffreddare.

Sciogliamo il lievito nel resto del latte, così da poterlo incorporare più facilmente all’impasto. Poi, mettiamo 320 grammi di farina e lo zucchero in una ciotola mescolandoli velocemente. Aggiungiamo il composto preparato prima e poi messo a raffreddare. Versiamo a filo 120 grammi di latte a temperatura ambiente e continuiamo a mescolare. A questo punto possiamo cominciare a lavorare l’impasto con le mani. Se questo risulta troppo appiccicoso, usiamo della farina. Quando potremo lavorarlo senza che questo si attacchi, possiamo aggiungere il burro. Facciamolo gradualmente, incorporando prima 25 e poi 20 grammi. Concludiamo con un pizzico di sale e continuiamo ad impastare a mano o con l’aiuto di una planetaria. Trasferiamo l’impasto su un piano da lavoro e continuiamo a modellarlo finché non diventerà liscio ed elastico. Mettiamolo a riposare in una ciotola coperta con pellicola per circa due ore, così da farlo lievitare.

Dopodiché, portiamo nuovamente il panetto sul piano da lavoro e ricominciamo a lavorarlo sino a formare un filoncino. Poi, dividiamolo in 7 pezzi tutti uguali di circa 75 grammi. Cerchiamo di formare una pallina senza crepe, portando i lembi verso l’interno.

È il momento di infornare

Imburriamo la teglia, che deve essere di circa 18 cm. Foderiamo il fondo con della carta da forno e disponiamo le palline mettendone una al centro. Queste dovranno essere vicine, ma toccandosi il meno possibile. Copriamo nuovamente il contenitore con della pellicola e mettiamoli in forno spento con la luce accesa. Dopo un’ora, possiamo rimuovere la pellicola e spennellare l’impasto con il latte rimasto e, a piacere, con il tuorlo di un uovo.

Riscaldiamo il forno a 175 °C e inseriamo la teglia tenendo una modalità statica. Continuiamo la cottura per circa 30 minuti per poi estrarre il nostro delizioso pan brioche e spennellarlo con il burro fuso.

Ecco quindi la ricetta del pan brioche. Non ci resta che concludere l’opera spalmando questa delizia fumante di una gustosa marmellata invernale che farebbe calare glicemia e colesterolo.