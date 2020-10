È in arrivo il fine settimana di Halloween, con i nostri bambini, che purtroppo quest’anno, non potranno fare il classico giro porta a porta per chiedere i dolcetti. Impossibili, per colpa della pandemia, anche le festicciole mascherate, ecco allora che proviamo a farli felici con la ricetta del muffin di Halloween con zucca e spinaci. Sarebbe parte di un aperitivo ideale con gli amici, che rinviamo alla prossima occasione, ma proviamo intanto a cucinare per noi. I nostri Esperti di cucina propongono la classica ricetta per 5 persone.

Gli ingredienti

300 grammi di farina 00;

60 grammi di padano o parmigiano grattugiati;

2 uova;

250 ml d’acqua;

2 cucchiaini abbondanti di lievito istantaneo;

olio extravergine;

250 grammi di spinaci sminuzzati;

120 grammi di purea di zucca;

semi di zucca;

semi di lino;

stampini di carta per muffin.

Una ricetta che arriva direttamente dalle tavole del nord Europa e degli Stati Uniti, dove il magico mondo della notte di Halloween è vissuto 360 °.

Ecco la preparazione

Ecco quindi come preparare la ricetta del muffin di Halloween con zucca e spinaci:

prendiamo una ciotola di ampie dimensioni, inserendo farina e lievito, che mescoleremo immediatamente. Subito dopo inseriamo sbattiamo le uova, quindi a impasto raggiunto, anche l’acqua;

solo ora, aggiungiamo il sale, e il grattugiato;

inseriamo quindi la zucca, gli spinaci e l’olio fino a raggiungere l’amalgama dell’impasto;

diamo una frullata nel mixer e versiamo negli stampini di carta, ricoprendo la parte superiore con i due tipi di semi;

dopo aver preriscaldato il forno a 180 °, facciamoli cuocere per 15/20 minuti;

servirli tiepidi, ma non troppo caldi e né freddi.

All’interno della preparazione, qualche ricetta prevede che al punto c vengano inseriti anche parte dei semi di lino e di zucca. La scelta è molto personale, motivata dalla volontà di mantenere un gusto più delicato o più deciso, con l’inserimento dei semi anche nella farcitura.

