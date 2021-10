Stiamo per andare alla scoperta di una ricetta particolare, che rielabora un dolce molto popolare aggiungendoci un ingrediente tipico dell’autunno.

In questa stagione, infatti, ci sono tante ottime ricette che possiamo preparare grazie a frutta e verdura di stagione. Ad esempio, possiamo usare il cavolfiore per sorprendere tutti i commensali, ma ci sono tanti altri ortaggi fantastici in questa stagione.

Oggi, perciò, presentiamo una torta da leccarsi i baffi. Andiamo a scoprire la ricetta del goloso dolce autunnale per fare il pieno di antiossidanti e minerali.

Ingredienti

Oggi proviamo a cucinare una cheesecake cotta alla zucca. Per farlo, abbiamo bisogno di ingredienti facili da reperire:

300 grammi di purea di zucca;

700 grammi di formaggio spalmabile;

4 uova medie, più 3 tuorli;

300 millilitri di panna;

1 cucchiaino di scorza d’arancia;

5 cucchiai di farina;

3 cucchiai di sciroppo d’acero;

2 cucchiai di estratto di vaniglia;

200 grammi di zucchero;

1 cucchiaino di sale;

1 cucchiaino di cannella in polvere;

mezzo cucchiaino di zenzero in polvere;

mezzo cucchiaino di noce moscata in polvere.

Questa particolare cheesecake, contenendo la zucca, potrebbe anche fornirci qualche sostanza utile all’organismo. Infatti, contiene numerosi minerali, come calcio, potassio, magnesio, e fosforo. Essi potrebbero aiutare la salute cardiovascolare e quella delle ossa. Inoltre, la zucca contiene vitamina C, un antiossidante che potrebbe aiutare a combattere l’invecchiamento.

La ricetta del goloso dolce autunnale per fare il pieno di antiossidanti e minerali

Una volta che abbiamo tutti gli ingredienti iniziamo la preparazione. Scaldiamo il forno a 200 gradi. Poi mettiamo il formaggio spalmabile nella ciotola in un mixer e facciamolo partire a bassa velocità. Continuiamo fino ad ottenere una consistenza omogenea. A questo punto, aggiungiamo la zucca e aumentiamo la velocità a media. Continuiamo fino a quando i due componenti non saranno combinati in maniera omogenea.

Uniamo le uova una a una, mescolando bene ogni volta che ne aggiungiamo. Poi aggiungiamo i tuorli. Ora è il momento della panna, da aggiungere e da mescolare fino a quando non abbiamo una consistenza omogenea. Poi aggiungiamo lo zucchero, lo sciroppo d’acero, la farina, la vaniglia, l’arancia, il sale e le spezie. Di nuovo mescoliamo, stavolta a velocità minima, fino a combinare tutto.

Ora spostiamo il preparato in una teglia e inforniamo. Lasciamo cuocere per circa un’ora, fino a quando il colore della cheesecake non è bello dorato. Rimuoviamo e lasciamo raffreddare completamente nello stampo, idealmente per una notte.

Possiamo poi servire la cheesecake con panna montata ed eventualmente con un po’ di cannella.