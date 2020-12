L’Ungheria è un Paese fantastico. La sua cultura gastronomica è ricca di piatti squisiti. Molti conosceranno già il famosissimo gulash ungherese, ma chi ha mai sentito parlare del kurtoskalacs? Questo dolce è conosciuto anche come camino dolce ed è possibile ritrovarlo in diverse zone dell’Italia.

Il camino dolce ha origini antichissime. Si pensi che viene citato in un testo del 1582. Ma il kurtoskalacs è famoso ancora nei giorni nostri. Viaggiando in Ungheria, ci si imbatte continuamente in banchetti che lo vendono. Il suo prezzo è irrisorio: nei casi più fortunati è possibile acquistarlo anche solo a poco più di 1 euro! Se anche noi vogliamo preparare a casa il camino dolce, basterà seguire questa gustosissima ricetta.

Ingredienti

Gli ingredienti per la ricetta del golosissimo dolce ungherese chiamato kurtoskalacs o camino dolce sono:

500 g di farina 00;

250 ml di latte intero fresco;

60 g di burro;

50 g di zucchero;

1 uovo medio;

2 tuorli;

30 g di lievito di birra fresco;

Burro fuso q.b.;

Sale q.b.

Condimenti a piacere: cacao, cannella, pistacchi, zucchero etc.

Prima di iniziare con la preparazione, dobbiamo procurarci un rullo per kurtoskalacs.

La ricetta del golosissimo dolce ungherese chiamato kurtoskalacs o camino dolce

Far sciogliere lo lievito di birra in 75 ml di latte intero fresco. Lasciar agire per circa 10-15 minuti. Quindi prendere una ciotola molto capiente e sbattere l’uovo e i tuorli insieme. Aggiungere il latte con lo lievito e quindi la farina. Unire il burro, lo zucchero, un pizzico di sale e il resto del latte. Impastare a mano o con l’aiuto di una planetaria dotata di gancio. Quando l’impasto è liscio e uniforme smettere di impastare. Coprire l’impasto con un canovaccio da cucina e far riposare per circa 1 ora.

Quindi dividere l’impasto e fare circa 6 panetti di grandezza uguale. Stendere con l’aiuto del mattarello ogni panetto. Formare quindi una striscia di pasta. Prendere il rullo per kurtoskalacs e imburrarlo con del burro fuso. Arrotolare una striscia di pasta al rullo. Quindi spennellare la pasta con burro fuso e passare il rullo nello zucchero. Infornare a 180°C per 15 minuti. Ruotare regolarmente il rullo per ottimizzare la cottura. Appena sfornato, far rotolare il camino dolce nel condimento a piacere e mangiare caldo!