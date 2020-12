Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il filetto di manzo in crosta o filetto alla Wellington è una ricetta tipica del Regno Unito, ormai famosa anche in Italia. Si tratta di un prelibato trancio di carne, avvolto in crosta di pasta sfoglia e servito con una deliziosa riduzione di fondo di cottura d’accompagnamento. Ecco la ricetta del filetto di manzo in crosta alla Wellington da preparare a Natale.

Ingredienti per la preparazione

700 grammi di filetto di manzo circa;

sale q.b;

pepe q.b;

olio d’oliva;

300 grammi di funghi;

mezzo spicchio d’aglio;

100 grammi di prosciutto crudo circa;

pasta sfoglia rettangolare;

senape a piacere;

un uovo.

Realizzazione della ricetta

La ricetta del filetto di manzo in crosta alla Wellington da preparare a Natale si realizza come segue. Cuocere il filetto di manzo in padella rovente, su tutti i lati e salarlo e peparlo a piacere. Questa è tra le operazioni più importanti, perché comporta la sigillatura dei succhi nella carne. Il tempo di cottura varia in base alle dimensioni del trancio. Per un filetto di circa 700 grammi, dovrebbero bastare dieci minuti totali di cottura. La carne all’esterno risulterà scura e invitante; all’interno dovrà restare perfettamente rosa. La cottura terminerà in forno. Lasciare raffreddare la carne e proseguire con il trito di funghi.

Trifolare i funghi (porcini o champignon) in padella, con aglio tritato, prezzemolo, sale, pepe nero e olio d’oliva. Cuocere i funghi fino a quando non diventano quasi una crema, anche servendosi di un frullatore da cucina. Stendere della pellicola da cucina e disporre sopra circa dieci fette di prosciutto crudo (meglio se di Parma). Bisognerà formare una sorta di croce, posizionando quattro fette sulla destra, quattro sulla sinistra, una sopra e una in basso. Distribuirvi sopra il trito di funghi raffreddatosi.

Nel frattempo, cospargere il filetto di senape dolce e porlo al centro della croce di prosciutto e funghi. Cospargere gli altri lati del filetto con i funghi e chiudere la pellicola per sigillare il manzo nell’involucro. Lasciare riposare per almeno una mezz’ora, preferibilmente in frigo. Avvolgere il filetto, ormai solidificato, nella pasta sfoglia, avendo cura di conservare l’eccesso per delle decorazioni.

I tocchi finali

Sigillato il filetto con la sfoglia, realizzare un albero di Natale come decorazione e incollarlo sul filetto coperto di sfoglia. Si può usare un tuorlo d’uovo come collante, da spennellare su tutta la sfoglia per farla dorare in forno. Non dimenticare di forare la sfoglia, per creare una sorta di foro d’uscita del calore e del vapore. Questo è fondamentale per non far separare la sfoglia dal filetto al termine della cottura. Cuocere a 200 gradi per circa mezz’ora.

Un trucco semplice che accompagna la ricetta del filetto di manzo in crosta alla Wellington da preparare a Natale? Con i succhi di cottura della carne, si può preparare una riduzione, da utilizzare come salsa d’accompagnamento. Per farla, sfumare in padella i succhi di cottura con un calice circa di vino rosso, fino a quando la salsa non diverrà densa. Attendere dieci minuti prima di tagliare in fette il filetto in crosta e gustare con la salsa di accompagnamento.