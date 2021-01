Ottenere il regalo un pezzo di pasta madre oggi è abbastanza semplice. Molti sono coloro che hanno intrapreso la strada della panificazione casalinga.

Con un po’ di pratica, qualche tentativo fallito e sperimentando, ottenere un pane perfetto usando la pasta madre non è poi così difficile. Sicuramente dipende anche dalla farina impiegata e da come si ama gustare il pane.

Una delle ricette base di maggiore successo che usa la pasta madre proviene addirittura dagli USA. Il sourdough bread o pane di pasta acida è il pane più consumato e amato dagli americani. Un pane a lunga lievitazione speciale, alto e pieno di caratteristici buchi. Provare a farlo in casa è una sfida divertente. Basta seguire la ricetta del famoso pane super lievitato di San Francisco fatto in casa per tutti.

La ricetta del famoso pane super lievitato di San Francisco fatto in casa per tutti

Il primo ingrediente fondamentale per iniziare è il lievito madre. Esso è necessario per preparare lo starter per il pane. Servirà allora una parte di lievito che sarà unito ad acqua e farina la sera prima. Poi il liquido che si otterrà deve riposare per una notte circa. La mattina dovrà essere raddoppiato di volume e deve presentare delle bolle. Ingredienti per il pre-impasto o “lievitino”:

a) 110g di lievito madre;

b) 110g di acqua tiepida;

c) 110g di farina bianca 250W (la W indica la forza della farina).

Dopo aver proceduto come descritto nella preparazione del lievitino, la mattina successiva tocca all’impasto vero e proprio.

Ingredienti

600g di farina 250W;

360g di acqua tiepida;

15g di sale fino;

300g di pre-impasto.

Prendendo 300g di acqua e unendo tutta la farina, si effettua un primo impasto. L’impasto deve poi essere coperto con la pellicola e poi deve riposare per un’ora.

Successivamente si unisce all’impasto principale il pre-impasto e il sale sciolto nella restante acqua. Impastare a mano per almeno 20 minuti. La pasta di pane deve risultare liscia e morbida. Riporre l’impasta in una ciotola e lasciare lievitare. Dopo due ore l’impasto deve essere messo in frigo per circa 12 ore.

Passate queste ore, il pane deve essere levato dal frigo e reimpastato sulla spianatoia infarinata. Si procede facendo ripiegando la pasta su se stessa per almeno 30 minuti a intervalli. Per finire si deve dare la forma al pane e lasciare lievitare per due ore all’interno di una pentola da forno o di una teglia.

Preriscaldare il forno al massimo della potenza. Spruzzare dell’acqua sulla superficie della pagnotta di pane prima di infornarlo. Il pane dovrà cuocere per mezz’ora a 200° e poi per altri 30 minuti a 180°. Non resta che sfornare il pane e gustarlo.