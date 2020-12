Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’8 dicembre si festeggia l’Immacolata Concezione. Come passare un bel pomeriggio in famiglia? Preparando e gustando una merenda calda e croccante! Ecco la ricetta del dolce veloce e sfiziosissimo da preparare per l’Immacolata.

Come preparare le zeppole dell’Immacolata

Regione che vai, tradizione che trovi. Anche per quanto riguarda i dolci dell’Immacolata. In Campania, si usa preparare le zeppole.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Solitamente, queste frittelline si cucinano con il lievito di birra. Oggi, però, gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa propongono una variante più rapida. Ecco la ricetta del dolce veloce e sfiziosissimo da preparare per l’Immacolata.

Gli ingredienti

Ingredienti per la pastella:

a) 250 grammi di farina;

b) 200 ml d’acqua;

c) 7 grammi di lievito per dolci;

d) un pizzico di sale;

e) olio di semi per friggere.

Ingredienti per decorare:

a) miele;

b) codette o altri zuccherini colorati.

Procedimento

a) Setacciare farina e lievito e versare in una ciotola;

b) far intiepidire l’acqua e aggiungerla alla farina;

c) aggiungere un pizzico di sale;

d) impastare energicamente fino a ottenere un composto uniforme e appiccicoso;

e) friggere a cucchiaiate in abbondante olio ben caldo;

f) quando sono dorate, asciugare le zeppole su carta da cucina;

g) decorare le frittelline cospargendole con miele e zuccherini colorati.

Gli altri dolci da provare l’8 dicembre

Non solo zeppole: esistono altri dolci da gustare per l’Immacolata Concezione. In Sicilia, per esempio, si gustano le sfincette. Anche in questo caso, si tratta di frittelle. La differenza è che l’impasto è a base di patate.

Inoltre, vengono aromatizzate con la cannella. Un altro dolce tipico siciliano è la petrafennula. Simile al torrone, non va mai morsa: è durissima! Piuttosto, la si gusta facendola sciogliere in bocca.

Tornando a Napoli, a partire dall’8 dicembre è tradizione preparare anche il roccocò con mandorle e spezie. Qui la ricetta. Infine, sono da provare anche i cuddrurieddri, la nipitiddata e le pettole.