Questo frutto rosso, tipico della primavera è tanto amato da bambini e adulti.

Il suo sapore dolce e zuccherino lo rende molto gustoso, adatto alla preparazione di dolci, gelati e liquori.

Le fragole insieme ad altri frutti di bosco sono ricche di composti bioattivi, dalle tante proprietà antiossidanti.

Contengono composti nutritivi molto importanti e per questo motivo fanno bene alla salute.

In questo articolo proponiamo la ricetta del colorato e profumato liquore alle fragole, buono e gustoso per concludere i pasti, ottimo da servire fresco ad amici e parenti.

È una preparazione molto semplice che prevede l’utilizzo di fragole fresche, e che ci permetterà di realizzare un liquore dolce e delicato, dal bellissimo colore rosso intenso.

Può essere conservato per mesi, e diluendolo possiamo utilizzarlo per aromatizzare le macedonie di frutta, per bagnare il pan di Spagna, i savoiardi e per le preparazioni dei dolci.

Se non sappiamo cosa regalare ad un’amica o un parente, potrebbe essere un’ottima idea prepararlo e donarlo.

Ecco la ricetta del colorato e profumato liquore alle fragole, buono e gustoso per concludere i pasti

Questa ricetta è per la preparazione di 1 litro di liquore.

Ingredienti

a) 500 grammi di fragole fresche;

b) 400 grammi di zucchero semolato;

c) 500 ml di alcol puro a 95 gradi;

d) 300 ml di acqua.

Procedimento

Consigliamo, per la buon riuscita della ricetta, di acquistare fragole fresche e mature.

Lavare le fragole con acqua corrente.

Togliere il picciolo e tagliarle a fettine.

Versare tutte le fragole in un barattolo con chiusura ermetica, aggiungere l’alcol puro e chiudere.

Disporre il barattolo in un luogo chiuso e lasciare riposare per venti giorni.

Trascorso questo lasso di tempo, si procede con la preparazione del liquore.

Prendere un pentolino, versare all’interno l’acqua e lo zucchero, mettere sul fuoco e girando il contenuto con un cucchiaio di legno, portare ad ebollizione.

Togliere il pentolino dal fuoco e fare raffreddare.

Filtrare l’alcol con l’aiuto di un colino, versarlo nello sciroppo di acqua e zucchero, e mischiare gli ingredienti mescolando.

Mettere il liquore in una bottiglia e aspettare un paio di giorni prima di servirlo.

Se desideriamo avere un liquore più profumato, consigliamo di far macerare assieme alle fragole ed al liquore, una stecca di vaniglia.

Dopo aperto, il liquore va conservato in frigorifero o nel congelatore.

Ricordiamo che grazie alla presenza dello zucchero e dell’alcol, il liquore non ghiaccerà.