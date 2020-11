Una ricetta da preparare in casa velocemente è quella del baccalà ai peperoni.

Il baccalà è un tipo di merluzzo che si pesca nei mari del nord e in particolare nei banchi di Terranova, Islanda, Norvegia e Danimarca.

Prima di metterlo in commercio, il baccalà viene sventrato, salato ed essiccato. La variante chiamata stoccafisso è lo stesso tipo di merluzzo infilato sui bastoni e seccato al vento. Il merluzzo impiegato per la preparazione del baccalà si differenzia da quello venduto fresco per la testa e il ventre più grossi.

Prima di cucinarlo, il baccalà va sciacquato a lungo sotto l’acqua fredda e diviso in pezzi, lasciandolo a bagno per un giorno o addirittura due. È consigliabile cambiare l’acqua almeno un paio di volte e lavarlo nuovamente a lungo sotto l’acqua corrente al momento di metterlo in pentola.

La ricetta del baccalà ai peperoni da preparare in casa velocemente

700 g di baccalà

4 peperoni rossi

500 g di pomodori maturi

due grosse cipolle

1 bicchiere di olio

sale e pepe q.b.

2 foglie di lauro

Procedimento

Per preparare il baccalà per la cottura bisognerà spinarlo e togliervi la pelle.

Scottare per qualche minuto i pomodori nell’acqua bollente fin quando non si potrà togliere la “buccia” superficiale. Quindi pelarli e tagliarli a metà togliendo i semi.

Nel frattempo, brucciacchiare i peperoni sulla fiamma per pelarli più facilmente, oppure si potrà ottenere lo stesso risultato cucinandoli al forno con la dicitura grill al massimo della temperatura.

Dopo averli cotti sulla fiamma o nel forno, tagliare i peperoni a listarelle ed eliminare accuratamente i semi.

Tritare le cipolle e le foglie di lauro.

Ungere un recipiente, inserire sul fondo uno strato di baccalà, porgervi sopra due cucchiaiate di cipolla e lauro tritati e qualche filetto di pomodoro.

Fare uno strato di peperoni e aggiungere sale e pepe ed irrorare con un terzo dell’olio.

Aggiungere un altro strato di pesce, ancora uno di pomodori cipolla e peperoni.

Spolverizzare il tutto con sale e pepe. Irrorare di olio e terminare nuovamente con il pesce aggiungendo sopra ancora un po’ di trito di cipolla.

Un po’ di sale e pepe e irrorare con il restante dell’olio.

Porre il recipiente sul fuoco e far stufare il pesce a fiamma moderatissima, muovendo di tanto in tanto il recipiente in modo che il pesce non attacchi sul fondo.

