Quante volte abbiamo voglia di qualcosa di gustoso e pieno di cioccolato ma ripiegare sui soliti cornetti ci sembra banale? Anche se i grandi classici sono appetitosi, è il momento di provare qualcosa di nuovo. Oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa illustreranno la ricetta dei ravioli dolci al cioccolato per merende e colazioni speciali. Chi avrebbe mai immaginato che non esistessero solo ravioli salati?

Fritti, questi ravioli al cioccolato faranno impazzire adulti e piccini. Certo, sono una bomba di calorie, ma perché non chiudere un occhio soprattutto nel periodo delle feste? Vediamo insieme come prepararli.

Ingredienti

Per la ricetta dei ravioli dolci al cioccolato per merende e colazioni speciali ci serviranno:

480 grammi di farina 00;

1 uovo;

4 tuorli;

100 millilitri di acqua;

1 bicchiere di vino bianco frizzante;

20 grammi di cacao amaro in polvere;

500 grammi di cioccolato al latte;

500 grammi di latte (preferibilmente intero);

100 grammi di zucchero;

Scorza d’arancia q.b.;

Olio da frittura:

La ricetta dei ravioli dolci al cioccolato per merende e colazioni speciali

Iniziare preparando il ripieno al cioccolato dei ravioli dolci. Prendere il latte e metterlo a scaldare in un pentolino. Aggiungere la scorza di arancia, preferibilmente bio. Scaldare il latte ma non farlo bollire, quindi toglierlo dal fuoco e lasciar riposare per 20 minuti. Intanto prendere una ciotola con lo zucchero e i 4 tuorli d’uovo. Sbatterli con una frusta e quindi aggiungere 30 grammi di farina setacciata. Quindi unire al latte tiepido e mescolare fino ad avere un composto omogeneo.

Tagliare finemente il cioccolato al latte e tenerlo da parte. Filtrare la crema in un pentolino e scaldare sul fuoco per 20 minuti mescolando continuamente. Aggiungere il cioccolato e mescolare finché non si sarà fuso. Mettere la crema a riposare 2 ore nel frigo.

Per l’impasto dei ravioli dolci al cioccolato prendere una ciotola versarci la farina rimanente e il cacao in polvere. Sbattere l’uovo e aggiungerlo al tutto insieme al bicchiere di vino e all’acqua. Impastare inizialmente con l’aiuto di una forchetta. Dunque impastare a mano. Coprire l’impasto con della pellicola trasparente e far riposare mezz’ora.

Quindi stendere l’impasto in striscioline abbastanza grandi. Disporre delle palline di ripieno lungo uno strisciolina lasciando circa due dita da una pallina a un’altra. Quindi sovrapporre una seconda striscia di impasto e far aderire bene con le mani. Tagliare con un coppapasta circolare i ravioli e sigillarli con l’aiuto di una forchetta. Friggere i ravioli in una pentola con l’olio da frittura e servire ricoperti di zucchero bianco. Ed ecco pronti i nostri ravioli dolci al cioccolato al latte!