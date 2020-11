La pizza è uno dei piatti in assoluto più consumati e ricercati in Italia. Chi non ama la pizza? Chi ci rinuncerebbe mai?

In tutto il mondo hanno provato ad imitarla. C’è chi la realizza all’italiana, pomodoro e mozzarella, e chi invece ne ha rivoluzionato totalmente il gusto aggiungendoci ingredienti particolari, quali ad esempio l’ananas.

Oggi troviamo pizzerie ovunque. I veri pizzaioli italiani si sono spostati in tutto il mondo per far conoscere questa meravigliosa ricetta e far apprezzare il gusto vero della pizza italiana. Oggi la pizza viene realizzata in tantissimi modi. C’è chi preferisce la margherita, la pizza più classica da sempre. Chi invece opta per l’aggiunta di funghi e salsiccia o del salame piccante.

Da non molto tempo, sono state ideate le varianti di pizza che ripropongono i gusti dei classichi primi piatti romani: amatriciana, carbonara, cacio e pepe.

Le varie tipologie

Oltre alla classica pizza tonda esistono, come sappiamo, tante variazioni che ripropongono lo stesso gusto, ma in forme diverse.

Esiste la tipica pizza al taglio, che ci permette di gustare questa ricetta senza dover mangiarla intera. Ci dà così l’opportunità di consumarla anche come spuntino pomeridiano.

Un’altra variante possono essere le comuni pizzette, un misto tra la pizza e un rustico, utilizzate spesso per le feste di compleanno o per aperitivi consistenti.

Non scordiamoci la più grande differenza di impasto tra la pizza alta, la cosiddetta pizza napoletana, e la pizza con l’impasto più sottile e croccante.

È infine la variante sfiziosa ed elaborata della pizza con il cornicione ripieno.

In questo articolo parleremo di una ricetta nuova, la ricetta dei muffin pizza. La pizza come non ce la saremmo mai immaginata.

La ricetta dei muffin pizza

Oggi nasce una variante innovativa che rispetta perfettamente il gusto della pizza tradizionale italiana, ma riesce a stupire gli occhi e la fantasia. Ecco la ricetta dei muffin pizza, la pizza come non ce la saremmo mai immaginata.

I muffin pizza assomigliano molto a delle soffici pizzette, ma hanno esattamente la forma di un muffin, il classico dolcetto americano delle colazioni.

Per realizzare i muffin pizza servirà poco tempo e poche e semplici mosse.

Gli ingredienti sono gli stessi utilizzati per la pizza classica. Ma non ci sarà, in questo caso, la lievitazione perché andremo ad utilizzare il lievito istantaneo per ricette salate.

Utilizzeremo perciò, farina 00, acqua, olio d’oliva e lievito istantaneo.

Per condire il tutto, passata di pomodoro, mozzarella, sale, origano e pepe.

Le dosi, dipendono dalla quantità e dalle dimensioni dei muffin che vogliamo realizzare.

Il passo finale è cuocerli in forno per 20 minuti, tenendo il forno statico a 200 gradi.

Scopriamo un nuovo modo per gustare il piatto più famoso d’Italia, ricordando i sapori di sempre.

Ecco svelata la ricetta dei muffin pizza, la pizza come non ce la saremmo mai immaginata.