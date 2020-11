Quanto è bello entrare in casa e sentire il profumo di muffin caldi appena sfornati. Spesso però tendiamo a dire di no a queste prelibatezze perché fanno ingrassare e non sono troppo salutari. E se ci fosse un modo per combinare ingredienti light senza rinunciare al gusto?

Oggi gli Esperti di ProiezionidiBorsa propongono la ricetta dei gustosi muffin pere e cioccolato che non fanno ingrassare. Mangiati a qualunque ora del giorno, questi dolci faranno impazzire tutta la famiglia. Inoltre, la preparazione è velocissima! Vediamo insieme come procedere.

Ingredienti

Per fare circa 15 muffin ci serviranno:

400 grammi di cioccolato fondente;

2 pere;

200 grammi di farina;

200 grammi di zucchero;

20 grammi di cacao amaro in polvere;

140 grammi di burro (o margarina);

4 uova;

1 bustina di lievito.

Teniamo a portata di mano anche una teglia per muffin e degli stampini di carta o di silicone riutilizzabili.

La ricetta dei gustosi muffin pere e cioccolato che non fanno ingrassare

Vediamo come procedere con la ricetta dei gustosi muffin pere e cioccolato che non fanno ingrassare. Innanzitutto preriscaldare il forno statico a 200°C. Prendere un coltello e tagliare a pezzi molto piccoli 200 grammi di cioccolato fondente. Se possibile tritare il cioccolato. Prendere una ciotolina e versarci il cioccolato tritato e lo zucchero e metterlo da parte.

Sciogliere il burro a bagnomaria o in microonde. Quindi versarlo nella ciotolina con cioccolato e zucchero. Mescolare accuratamente fino a che cioccolato e zucchero non si siano sciolti e amalgamati con il burro.

Sbattere le uova in una ciotola e versarle nel composto appena fatto. Aggiungere anche il cacao in polvere e la farina setacciata. Sbucciare le pere e rompere a pezzi piccoli gli altri 200 grammi di cioccolato. Aggiungere pere e cioccolato al composto e mescolare.

Versare un cucchiaio di composto per ciascuno stampino e infornare per 20 minuti. Ecco pronti dei deliziosi muffin che scalderanno il cuore di tutta la famiglia!