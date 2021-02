È risaputo che le pere sono un ottimo connubio con i formaggi, ma oggi vogliamo osare con qualcosa di particolare. Vogliamo proporre infatti un piatto che nonostante sia facile e veloce da preparare dà un risultato sofisticato. Ecco allora la ricetta dei crostini gourmet pere e gorgonzola per stupire i palati di tutti. Si può presentare questo piatto sia per un aperitivo sia come antipasto. Dal contrasto tra la dolcezza delle pere e il sapore forte di questo formaggio si ottiene un gusto irresistibile. Con l’aggiunta poi del vino che dà colore e ne esalta il sapore.

Ingredienti

2 pere;

12 fette di baguette;

zucchero q.b.

2 bicchieri di vino rosso a scelta;

gorgonzola piccante.

Procedimento

Per realizzare i nostri crostini dobbiamo partire da uno degli ingredienti principali ovvero dalle pere. Prendiamo appunto i nostri frutti sbucciamoli, e tagliamoli a spicchi di circa un centimetro di spessore. Poi prendiamo gli spicchi e mettiamoli in una padella antiaderente. Aggiungiamo lo zucchero quanto basta a ricoprire con un velo le pere. Infine aggiungiamo omogeneamente 2 bicchieri di vino rosso. Copriamo la padella con un coperchio e lasciamo cuocere per circa 15 minuti a fiamma bassa.

Nel mentre tagliamo della baguette per ottenere dodici fette alte circa 2 cm. Dopodiché procediamo con il tostarle. Si consiglia l’uso del forno con la funzione grill, ma si possono rendere croccanti anche in padella.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Passati i 15 minuti, controlliamo se le nostre pere si sono ammorbidite. Se sono cotte, togliamole dalla padella e mettiamole, per ora, in un piatto. Continuiamo invece a far ridurre lo zucchero e il vino fino ad ottenere un composto abbastanza denso. Prendiamo il gorgonzola e tagliamolo a fettine, più piccole delle dimensioni dei crostini. Adesso non ci resta altro che assemblarli a piacimento e infine versarci sopra un tocco del composto che avevamo ridotto in padella. Ed ecco la ricetta dei crostini gourmet pere e gorgonzola per stupire i palati di tutti.