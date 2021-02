Oggi parleremo di una ricetta facilissima e molto veloce da preparare. La velocità di cottura è data dall’utilizzo del microonde. I carciofi ripieni possono essere cucinati anche nel forno ma i tempi si allungheranno.

Utilizzando questo metodo invece, sarà possibile gustare e preparare una ricetta gourmet che arricchirà la nostra tavola.

È talmente veloce e semplice da comporre che ci sarà possibile presentarla in qualsiasi occasione e gustarcela anche quando il tempo a disposizione è davvero poco.

In questo articolo proponiamo la ricetta dei carciofi ripieni pronti al microonde il 15 minuti.

Il ripieno di cui parleremo prevede l’aggiunta di provola e speck.

In base al proprio gusto personale però, si può decidere di riempirli in più modi diversi.

Gli ingredienti

Per 4 persone

4 carciofi grandi

4 fette alte di provola

8 fette di speck

Olio d’oliva

Sale

Pepe

Il procedimento

Per prima cosa laviamo con cura i nostri 4 carciofi. Priviamoli dei tronchi e delle foglie più esterne e più dure.

Andranno puliti molto attentamente anche all’interno cercando di eliminare il più possibile la peluria.

A questo punto, posizionandoli a testa in giù, riponiamoli all’interno del nostro forno a microonde bagnati con un goccio d’olio d’oliva.

Lasciamoli cuocere per una decina di minuti alla massima potenza.

A questo punto, dopo averli fatti raffreddare qualche minuto, allargando le foglie iniziamo a riempirli con i nostri ingredienti.

Posizioniamo quindi nel centro una fetta di provola e due fette di speck per ogni carciofo.

È consigliato rendere tutto a piccoli pezzi per favorire la cottura.

Possiamo ora infornare nuovamente i nostri carciofi per altri 5 minuti. Giusto il tempo per far squagliare la provola e far diventare croccante lo speck.

Per finire diamo una spolverata di pepe e di sale.

Ecco svelata la ricetta dei carciofi ripieni pronti al microonde in 15 minuti.