La ricetta dei cannelloni ripieni alla norma è una vera bomba di gusto da concedersi senza troppi rimorsi

Un vecchio saggio diceva che la domenica non si ingrassa e noi decidiamo di fidarci. Quindi, secondo questa teoria, è il giorno più adatto per cucinare qualcosa di veramente sfizioso che metta in contato cuore e palato. Come questa ricetta dei cannelloni ripieni alla norma, una vera bomba di gusto da concedersi senza troppi rimorsi.

Per un altro sfiziosissimo primo piatto, cliccare qui.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

a) 1 confezione di cannelloni;

b) 1 passata di pomodoro;

c) 1 cipolla;

d) 2 melanzane;

e) 500 gr di ricotta fresca;

f) 200 gr di parmigiano reggiano;

g) 200 gr di pomodori datterini;

h) 1 mazzo di basilico fresco;

i) sale, zucchero di canna, pepe e olio di oliva, q.b.;

l) olio per friggere.

Procedimento

Per realizzare la ricetta dei cannelloni ripieni alla norma è opportuno partire dai pomodori confit che verranno realizzati con i datterini. Sono dei pomodorini tagliati a metà che vanno cotti e caramellati in forno. Accendere il forno a 200 gradi e lasciare preriscaldare. Nel frattempo, tagliare a metà i pomodorini, disporli su di una teglia ricoperta di carta forno con la parte centrale che da verso l’alto. Condirli con sale, pepe, una spolverata di zucchero di canna e un abbondante filo d’olio di oliva. Lasciare cuocere in forno a 100 gradi per almeno 1 ora.

Tagliare a cubetti le melanzane e mettere sotto sale per far sì che perdano l’amaro.

In un tegame, scaldare dell’olio di oliva, tritare la cipolla finemente e mettere a soffriggere. Quando la cipolla sarà ben dorata, aggiungere la passata di pomodoro. Condire con sale, pepe, 1 cucchiaino di zucchero e abbondante basilico e lasciare cuocere per 40 minuti a fiamma media con il coperchio. Dopo un ora circa, le melanzane avranno perso del liquido amaro e sono pronte per essere fritte. Tamponare le melanzane con carta assorbente per eliminare tutto il liquido. In un tegame dai bordi alti, mettere a scaldare l’olio per friggere. Non appena l’olio sarà ben caldo, immergere le melanzane e friggerle finche non saranno cotte e di un bel colore dorato.

La ricetta dei cannelloni ripieni alla norma è una vera bomba di gusto da concedersi senza troppi rimorsi

Su di una teglia, disporre della carta assorbente e man mano che si vanno cuocendo, con l’aiuto di una schiumaiola, mettere a scolare le melanzane fritte. Una volta che la salsa di pomodoro, i pomodorini confit e anche le melanzane sono cotte, è il momento di assemblare il piatto. Inserire la ricotta in un contenitore capiente e aggiungere le melanzane fritte, i pomodorini confit e abbondante basilico tritato.

In seguito dare una leggera mescolata al tutto senza esagerare per non uniformare troppo gli ingredienti, (i sapori ad ogni morso devono rimanere distinti). Con l’aiuto di un cucchiaio e muniti di pazienza, farcire i cannelloni con il composto. Sporcare il fondo di una teglia abbastanza larga con la salsa di pomodoro cotta in precedenza. Disporre i cannelloni farciti sulla teglia e ricoprire di abbondante salsa di pomodoro. Ricoprire la salsa con il parmigiano reggiano e qualche fogliolina di basilico e cuocere in forno per 30 minuti circa. Ecco quindi pronti i cannelloni ripieni alla norma pronti per essere serviti.