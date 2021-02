I bucatini all’amatriciana sono stati inseriti tra i 100 piatti più amati e consumati del mondo. Giustamente, dato il loro sapore intenso e quel gusto piacevole che lasciano a tutti coloro che li assaggiano. Ricetta originale, che vanta qualche variazione locale, ma, in linea di massima non ha cambiato sostanza nella sua storia. Vediamo assieme agli Esperti della nostra Redazione, invece, la ricetta dei bucatini più amata dagli italiani dopo l’amatriciana. Non andiamo geograficamente molto distanti, trattandosi della versione alla “ciociara”.

Gli ingredienti dei bucatini alla ciociara

Vediamo assieme gli ingredienti per preparare i bucatini alla ciociara per quattro persone:

400 grammi di bucatini;

una cipolla bianca;

1 hg abbondante di pancetta;

uno spicchio di aglio;

350 grammi di passata di pomodoro;

sale e pepe;

150 grammi di mozzarella;

origano;

formaggio grattugiato a libera scelta.

La preparazione

La ricetta dei bucatini più amata dagli italiani dopo l’amatriciana, nella versione ciociara, con questi passaggi:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

cominciamo prendendo lo spicchio d’aglio, togliendone l’anima e sminuzzandolo. Allo stesso modo, tagliamo a fettine sottile la cipolla e prepariamo il soffritto con i due ingredienti, unitamente a un goccio d’olio;

dopo un minuto circa, aggiungiamo la pancetta a cubetti, se già pronta, o comunque, tagliata allo stesso modo, rosolando per un paio di minuti;

raggiunta la doratura, uniamo la passata di pomodoro, aggiustando con sale e pepe a nostro piacere e cuocendo per una ventina di minuti. A metà percorso, ricordiamoci di unire l’origano;

tagliamo a fette la mozzarella, lasciandola asciugare e, nel frattempo, cuociamo la pasta, ricordandoci la dosatura del sale, che dovrà tenere conto della presenza della pancetta;

scoliamo al dente e versiamo i bucatini assieme al sugo in una padella bassa e capiente, unendo per ultima la mozzarella e facendola appena sciogliere;

serviamo spolverando di formaggio grattugiato a

nostra scelta.

Invitiamo alla lettura di approfondimento di un’altra ricetta gustosa e tipica della nostra penisola.

Approfondimento

Tutto il sapore del Mediterraneo negli spaghetti alla pizzaiola