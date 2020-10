Mangiare poco e spesso, tutto il giorno. Questo è il trucco ed anche la base per una dieta sana ed equilibrata. Il numero dei pasti giornalieri e regolari è 5 a partire dalla prima colazione e fino ad arrivare alla cena. Passando per lo spuntino, per il pranzo e per la merenda. Pasti come la merenda, anche se dal contenuto calorico più basso rispetto ai due principali rappresentati dal pranzo e dalla cena, sono molto importanti.

In quanto permettono di non arrivare a cena troppo affamati. Con la conseguenza ed il rischio poi di esagerare a tavola. Ecco allora la ricetta dei 4 cibi migliori per fare merenda e spuntini sempre in maniera sana. Proponendo in particolare pure delle soluzioni alternative a quelli che sono i cibi che spesso si preferiscono e si mangiano nel pomeriggio.

I crackers fatti in casa: muniti di forno e di mattarello è possibile preparare a casa i crackers anziché comprarli. L’impasto è semplice ed è in particolare a base di semola di grano, acqua ed un cucchiaino di olio. La pasta ottenuta, elastica e liscia, va resa sottile con il mattarello. Per poi tagliarla nelle forme che si desiderano. E mettere in forno dopo aver spennellato con olio, con un pizzico di sale ed erbe aromatiche.

Macedonia con yogurt e cereali: partendo da un mix di frutta si può preparare a merenda un’ottima macedonia che, tra l’altro, si può rinforzare rendendola ancor più energetica con delle aggiunte. Per esempio, con frutta secca, yogurt ed anche cereali integrali.

Il toast al formaggio: si tratta di una scelta classica per la merenda ed in particolare per chi punta ad arrivare tranquillo a cena. Ovverosia senza avvertire quell’irresistibile senso di fame. Per esempio, è possibile irrobustire il toast al formaggio spalmando un filo di burro, la maionese ed aggiungendo il prosciutto crudo. Se poi al toast al formaggio si accompagna pure un bel bicchiere di spremuta di arancia fresca, allora la merenda sarà davvero perfetta. Ed anche sana e sostanziosa.

Chips di mele: sono gustose e facili da preparare. La prima cosa da fare è quella di scaldare acqua e zucchero fino a scioglimento in modo da creare lo sciroppo. Quando freddo spremere nello sciroppo il succo di un limone. Con l’apposito attrezzo prendere le mele, quelle non farinose, e ricavare delle rondelle da immergere nello sciroppo facendo sgocciolare. Posizionare le rondelle di mele nella carta forno e cuocere. Al termine della cottura saranno ancora morbide. Ma raffreddandosi le chips di mele diventeranno croccanti.