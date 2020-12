Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli gnocchi sono uno dei piatti più gustosi e versatili della cucina italiana. Stanno bene con qualsiasi condimento e sono sempre deliziosi. Oggi vedremo come prepararli per stupire tutti i nostri invitati.

La ricetta degli gnocchi con sorpresa che sbalordiranno tutti

Questa ricetta non è la classica ricetta degli gnocchi. Infatti le patate che utilizzeremo nell’impasto non verranno bollite. Ecco come preparare gli gnocchi ripieni di tartufo al burro.

Ingredienti

1 kg di patate;

120gr di burro;

70gr di tartufo;

200gr di farina;

60gr di nocciole;

1 uovo;

2 cucchiai di formaggio grattugiato;

Sale fino e grosso;

Pepe q.b.

Procedimento

Prendiamo la placca da forno, la foderiamo con carta forno. Creiamo uno strato di sale grosso e poi ci mettiamo sopra le nostre patate, con tutta la buccia. Quindi inforniamo a 180° gradi per un’ora. Nel frattempo prepariamo una cialda con il formaggio grattugiato. Sciogliamo una noce di burro in un tegamino. Versiamo due cucchiai di formaggio grattugiato. Li lasciamo sul fondo, senza mescolare. Facciamo cuocere per un paio di minuti finché non si sarà formata una cialda. La stacchiamo dal fondo e lasciamo che si secchi su un piatto.

Passiamo al tartufo. Andrà lavato bene e tagliato al coltello. Grattugiando la superficie in modo da ottenere dei riccioli. A questo punto bisognerà schiacciarli con una forchetta quasi a creare una pasta. Aggiungiamo olio e pepe. Ora è il momento di prendere le patate, sbucciarle e schiacciarle. Le mettiamo in una ciotola e aggiungiamo l’uovo e la farina setacciata.

Procediamo a impastare, finché non si sarà formato un composto liscio. Formiamo dei filoncini e creiamo i nostri gnocchetti con il coltello. Li arrotondiamo con le mani, creiamo un piccolo buco e inseriamo la pasta di tartufo. Dopodiché richiudiamo la pasta e li righiamo con molta delicatezza.

Prepariamo ora il condimento. Tritiamo le nocciole. Prendiamo una padella e sciogliamo il resto del burro e aggiungiamo il trito di nocciole. Lasciamo insaporire per 2 minuti. Prendiamo i nostri gnocchi e cuociamoli in acqua bollente salata finché non risaliranno in superficie. Li scoliamo e mettiamo nella padella con il condimento alla nocciola. Facciamo saltare. E non ci resta che servire il piatto con della cialda di formaggio spezzettata.

Ed ecco la ricetta degli gnocchi con sorpresa che sbalordiranno tutti. Un delizioso primo piatto e una ricetta diversa per portare in tavola i classici gnocchi. Da leccarsi i baffi!