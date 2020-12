Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Chi non conosce i voulevant, sfiziosissimi appetizer di pasta sfoglia che rappresentano il perfetto connubio tra leggerezza e gusto. La rapidità con la quale si possono preparare è sicuramente il loro punto di forza.

Una ricetta adatta per tutti i palati, possono essere farciti sia con ripieni dolci che salati.

Per chi ancora non li avesse preparati ecco la ricetta definitiva per preparare dei deliziosi voulevant.

Come prepararla

Posizionare la sfoglia sulla superficie di lavoro, sincerandosi di creare uno strato liscio ed omogeneo. Attraverso l’utilizzo di appositi stampi, meglio se in acciaio, cominciate a definire la forma dei vostri canestrini. Importantissimo sarà cercare di creare molteplici strati, utilizzando stampi di dimensione sempre più ridotta, così da creare l’effetto tipico dei voulevant.

Prima di infornare le piccole “torri” è opportuno bucherellarle con una forchetta per far sì che crescano di volume durante la cottura. Si possono anche intingere nel tuorlo d’uovo, spennellando lo strato superficiale per donare ai nostri voulevant maggiore consistenza.

La fase successiva prevede la cottura, preferibilmente in forno ventilato, a 190° per 25 minuti. Chi non volesse seguire la tempistica indicata, può attendere sino a quando i voulevant non assumono un colore tendente al dorato.

Come farcirgli

Per risparmiare tempo, mentre avviene la cottura, preparate la farcitura, la più consigliata è la fonduta di fontina. Esistono tuttavia molteplici varianti per ottenere una farcitura ancor più sfiziosa

Si possono usare formaggi cremosi e spalmabili, ottimi se accompagnati al tonno. Una versione classica è preparata utilizzando l’insalata russa, preferibilmente fatta in casa. Qualora si volesse creare stupore tra i commensali invece si potrebbe optare per una muosse di gamberetti aromatizzata alle erbette aromatiche.

La versione vegetariana dei voulevant

Per chi invece gradisce avere invece la ricetta definitiva per preparare dei deliziosi voulevant vegetariani si possono realizzare con una farcitura a base di burro e asparagi.