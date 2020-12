Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il naan è una focaccia tradizionale indiana, fra i cui ingredienti figurano yogurt e uova, che aiutano a mantenerne la consistenza morbida e spumosa.

Usatissimo per accompagnare primi e secondi, viene notoriamente insaporito con aglio, formaggio oppure cocco grattugiato.

Il cugino dall’Oriente

Questo parente della pita e della piadina (la forma inganna!) viene cotto nel tradizionale tandoor a bassa temperatura. Così produce bollicine più piccole anziché una grande sacca d’aria, come succede invece ai “cugini” mediterranei.

In questa ricetta, per sopperire alla mancanza di forno tandoor prepareremo il naan semplicemente in una padella antiaderente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco la ricetta del Naan, il pane della tradizione indiana

300 g di farina 00;

125 ml di acqua;

150 ml di yogurt al naturale;

25 g di burro normale o chiarificato (nei negozi etnici si chiama ghee) sciolto, più 2-3 cucchiai extra per la teglia e per spennellare;

1 bustina di lievito secco da 7 g;

2 cucchiaini di zucchero semolato;

1 cucchiaio di semi di cumino nero (nigella sativa);

½ cucchiaino di sale.

Fare intiepidire l’acqua in una ciotola e aggiungere, mescolando, il lievito e un cucchiaino di zucchero. Lasciare riposare per 10-15 minuti, finché non si forma la schiuma.

In una ciotola grande, unire la farina, lo zucchero rimasto e il pizzico di sale, formando la classica montagnola con un buco in mezzo. In essa si dovranno versare il burro fuso, lo yogurt, i semi di cumino e la soluzione di lievito e zucchero.

Dopo aver mescolato bene, si può cominciare ad impastare con forza.

Se l’impasto è molto umido, è meglio aggiungere un cucchiaio di farina, se è asciutto, una spruzzata di acqua più calda. Dovrebbe risultare un composto molto morbido.

Ci siamo quasi, presto i naan saranno pronti

Trasferire il composto su una superficie infarinata e continuare ad impastare per 10 minuti, finché la consistenza non sarà liscia ed elastica.

Imburrare una ciotola grande, quindi formare una palla e disporla nella ciotola. Coprire e lasciare in un luogo caldo per circa un’ora, finché l’impasto non sarà raddoppiato.

Trascorso il tempo necessario, dividere in sei palline e adagiarle su una teglia spolverata di farina, quindi coprirla con uno strofinaccio umido.

Riscaldare una padella antiaderente (larga abbastanza da contenere una piadina) e accendere il fornello, a fuoco alto.

Mentre si attende, prendere una pallina di impasto e stenderla per formare una goccia lunga circa 20 cm e larga 15.

Quando la padella sarà molto calda, adagiarvi con cura il naan. Comincerà a friggere e a gonfiarsi per circa 3 minuti: sarà il momento giusto per girarlo, ripetere la cottura e vedere le bollicine dorarsi.

I naan saranno pronti per essere serviti, previa spennellatura con altro ghee fuso.

Questa era la ricetta del naan, il pane della tradizione indiana, non adatto per la dieta, ma perfetto per viziarsi!