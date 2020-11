Tra gli alimenti che fanno parte delle feste natalizie, sicuramente il pesce ha un posto in prima linea. L’orata, nello specifico, potrebbe essere un’ottima scelta. È un pesce costiero, molto comune nei mari italiani ed è abbastanza leggero in termini di calorie. Ecco la ricetta dell’orata all’acqua pazza per avere complimenti da chef stellato dai commensali.

La tradizione vuole che l’orata all’acqua pazza sia stata inventata a Ponza e poi resa famosa dal mitico Totò.

Ingredienti

Orata 500 g

Pomodorini 500 g

Olio di oliva extravergine q.b.

Sale q.b.

Aglio 2 spicchi

Prezzemolo q.b.

La ricetta da chef stellato dell’orata all’acqua pazza. Il procedimento

Pulire il pesce rimuovendo le interiora, le squame e le pinne. Sciacquare bene l’orata sotto l’acqua corrente.

Far rosolare uno spicchio d’aglio a fuoco basso in una padella con olio. Intanto lavare i pomodori ed eventualmente tagliarli con la forma desiderata. Dopodiché aggiungerli all’olio e l’aglio in padella. Un pizzico di sale e prezzemolo e coprire con coperchio.

Riporre l’orata, già con un pizzico di sale e l’altro spicchio d’aglio, in una padella per 16-22 minuti. Aggiungere del sale quanto basta e a questo punto il sughetto così creato dovrebbe andare a coprire circa la metà dell’orata.

È possibile cuocere l’orata anche al forno anziché in padella e in quel caso occorrono circa 5 minuti in più in un forno a 220°. A cottura ultimata servire l’orata in un piatto gourmet, cercando di non eccedere con il sughetto in piatto.

Alcuni consigli utili

Per comodità si potrebbe chiedere alla pescheria di acquistare il pesce già pulito. Per i pomodorini conviene utilizzare quelli più dolci e succosi. Potrebbe anche essere efficace aggiungere un po’ di vino bianco per sfumare il pesce. A livello estetico, il piatto dovrebbe avere forma o colore particolare. Per terminare la creazione è possibile usare un po’ di creatività per abbellire il tutto.

Approfondimento

