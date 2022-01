Arrivati alla fine delle feste, il pensiero fisso per molti di noi è quello di dimagrire, o di riprendere una corretta regolarità del metabolismo, dopo essersi abbuffati per le ultime due settimane. Per farlo, però, dobbiamo conoscere le ricette giuste, che ci permettano di stare meglio e di ripulirci da tutto quel cotechino e quel panettone che abbiamo ingurgitato.

Oggi, perciò, proviamo a dare un consiglio in questo senso, indicando la ricetta con tante verdure perfetta per ripristinare la regolarità del metabolismo dopo le feste. Ecco di cosa si tratta.

Ingredienti

Oggi facciamo il pieno di verdure preparando una bella zuppa vegetale. Possiamo usare tutti gli ingredienti qui indicati oppure soltanto una parte, l’importante è preparare una zuppa bella ricca:

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

1 cipolla tritata;

2 carote tritate;

2 gambi di sedano tritati;

350 grammi di fagiolini tagliati a pezzi;

2 spicchi d’aglio tritati;

1 litro di brodo di pollo o brodo vegetale;

800 grammi di fagioli;

400 grammi di cavolo tritato;

2 zucchine tritate;

4 pomodori tagliati a pezzetti;

2 cucchiaini di aceto;

sale a piacere (consigliamo di usarne poco);

pepe a piacere.

Tutti gli ingredienti sono facili da reperire in qualunque supermercato. Tra i sani ingredienti che troviamo, segnaliamo soprattutto gli spinaci. Secondo gli esperti, infatti, questa verdura avrebbe effetti positivi soprattutto sulla regolarità intestinale, in quanto fonte di fibre. Sarebbero, quindi, adatti per riprendere un buon transito intestinale dopo che ci siamo abbuffati a Natale e Capodanno.

La ricetta con tante verdure perfetta per ripristinare la regolarità del metabolismo dopo le feste

Si tratta di una ricetta semplice, che non richiede moltissimi passaggi. Per iniziare, scaldiamo l’olio in una grande pentola a fuoco medio-alto. Aggiungiamo cipolla, carota, sedano, fagiolini e aglio. Cuociamo mescolando spesso, fino a quando le verdure cominciano ad ammorbidirsi. Ci vorranno circa 10 minuti.

A questo punto aggiungiamo il brodo e portiamo ad ebollizione. Riduciamo il calore a fuoco lento e continuiamo a cuocere, mescolando di tanto in tanto, fino a quando le verdure sono morbide. Saranno probabilmente necessari altri dieci minuti.

Ora aggiungiamo i fagioli bianchi, il cavolo, le zucchine, i pomodori, l’aceto, il sale e il pepe. Aumentiamo il fuoco e continuiamo a sobbollire. Cuociamo fino a quando le zucchine e il cavolo si sono ammorbiditi, per circa 8-12 minuti. Poi spegniamo il fuoco ed impiattiamo. La nostra zuppa è pronta.

