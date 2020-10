La zucca è un ingrediente fantastico! Essa permette di fare preparazioni semplici ma anche ricette più elaborate e con sapori complessi. Oltretutto la zucca è un vegetale che si trova dall’autunno fino all’estate e che si conserva perfettamente se integra.

Il gusto della zucca può addirittura variare in base alla tipologia e al grado di maturazione.

Se riuscite a trovare una zucca particolarmente dolce non potete non provare questa ricetta:

la ricetta che ti conquisterà con i croissants salati e dolci alla zucca.

Le due varianti non necessitano di particolari modifiche: si tratta di fare una variazione sulla crema di zucca con cui farciremo i croissants. In più questa ricetta può avere anche una variante senza glutine oppure integrale, in quanto in commercio si trova pasta sfoglia per tutte le necessità.

La ricetta che ti conquisterà con i croissants salati e dolci alla zucca

Ingredienti

a)1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare o rotonda;

b)500g di zucca.

Per la versione dolce

a)zucchero di canna o miele;

b)vaniglia;

c)cannella;

d)1 uovo;

e)olio d’oliva;

f)cioccolato fondente o nocciole tritate.

Per la versione salata

a)olio d’oliva;

b)parmigiano o formaggio di capra dolce;

c)sale e pepe;

d)rosmarino;

e)altro formaggio filante.

Procedimento per la versione salata

prendiamo la nostra bella zucca e ripuliamola dalla buccia e dai semi interni. Ricordate di non buttarli perché si possono riutilizzare in altre ricette (per esempio i semi di zucca tostati).

Tagliate la zucca a tocchetti piuttosto grandi e condite con olio, sale e rosmarino. Riscaldate il forno a 180°C e foderate una teglia con carta da forno e la zucca. Ricoprite con un altro strato di carta forno. Cuocete per mezzora.

A cottura ultimata frullate la zucca in un mixer con parmigiano o caprino.

Procedimento per la versione dolce

effettuiamo la stessa operazione per la pulitura della zucca. In questo caso prima di metterla in forno salatela leggermente e mettete poco olio. Quando è cotta, frullate con zucchero o miele, l’uovo e cannella e vaniglia a piacimento.

Composizione dei croissants

Adesso prendete la pasta sfoglia rettangolare e spalmate la crema scelta. Dividete in cinque triangoli più grandi. Per la sfoglia rotonda invece dividete il cerchio in quattro riquadri e poi in spicchi.

Formiamo i croissants salati posizionando all’interno un pezzo di parmigiano o di altro formaggio filante. Per quelli dolci potete mettere un cuore di cioccolata o delle nocciole tritate. Arrotolate gli spicchi su se stessi e avrete la forma del croissant.

Disponete sulla placca del forno preriscaldato a 180°C e infornate per mezzora circa, fin quando i croissants non saranno dorati in superfice. La doratura può migliorare se spennellate con del tuorlo d’uovo o con dell’olio la parte superiore dei croissants che potete decorare con semi a scelta (papavero, sesamo).

Siete pronti a gustare la ricetta che ti conquisterà con i croissants salati e dolci alla zucca.