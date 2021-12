Nonostante il cenone della Vigilia di Natale sia passato e anche il pranzo di Natale e di Santo Stefano siano stati fatti, sembra che per il nostro povero stomaco non ci sia pace. In realtà, sotto sotto, siamo probabilmente tutti contenti di poterci sedere ancora una volta a tavola. E, soprattutto, di poter provare delle portate deliziose che ci faranno leccare i baffi. Infatti, ci sarà ancora un pasto importante da consumare, che è quello di Capodanno. In base alle nostre tradizioni, faremo la cena il 31 di dicembre o il pranzo il primo di gennaio. Ma questo poco importa. Dobbiamo, infatti, pensare a qualche piatto che potrebbe davvero lasciare tutti di stucco.

La ricetta che farà faville a Capodanno e che porterà una ventata d’aria fresca per tutti gli ospiti

Il punto è che una ricetta gustosa non basterà per un evento speciale come Capodanno. Infatti, sarà anche necessario pensare a qualcosa di particolare, per dare il benvenuto al 2022. Inoltre, non dovremmo esagerare con la pesantezza, data la settimana di pranzi e cene da cui arriviamo. Una buona idea, quindi, sarà preparare delle barchette ricoperte da mousse fatta principalmente con avocado e limone. Una vera delizia per il palato. Per realizzarla, serviranno:

pasta brisée;

sale;

gamberetti;

maionese;

1 limone;

1 avocado;

granella di nocciole.

La ricetta per le barchette, un gustoso antipasto che renderà l’atmosfera ancora più magica

Realizzare le barchette di cui stiamo parlando sarà davvero semplicissimo e non ci toglierà più di mezz’ora. Per prima cosa, quindi, pensiamo alla pasta brisée. Stendiamola con cura e usiamo dei piccoli stampini proprio a forma di barca per poterla dividere. Se vogliamo dare un’altra forma al nostro antipasto, ovviamente siamo liberi di farlo. Ora, inforniamo la pasta per almeno un quarto d’ora a 180 gradi. Nell’attesa, sbucciamo il nostro avocado, leviamo il nocciolo e tagliamolo in piccoli cubi. E, al contempo, prendiamo una casseruola e, al suo intero, versiamo acqua, limone tagliato a fettine e un po’ di sale. Lasciamola sul fornello fino a che non bollirà e, successivamente, facciamo cuocere al suo interno i nostri gamberetti. Dopo più o meno 5 minuti scoliamoli e tagliamoli tutti a metà.

Mettiamo insieme avocado e gamberetti, mescolando il tutto fino a che non vedremo un ripieno delizioso prendere forma. Concludiamo il tutto con uno o due cucchiai di maionese. Quando le barchette saranno cotte, togliamole dal forno e ricopriamole con il ripieno che abbiamo appena preparato. Ed ecco la ricetta che farà faville a Capodanno e che porterà una ventata d’aria fresca per tutti gli ospiti.

