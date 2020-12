Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Semplicemente buonissima per deliziare il palato, ecco la ricetta calabrese veloce e facile della frittata di patate senza uova. E questo perché, muniti di una padella antiaderente, la frittata a base di patate sarà gustosa anche senza aggiungere le uova, ma a patto di saper dosare con molta attenzione gli ingredienti.

Nel dettaglio, supponendo di preparare in famiglia la frittata di patate senza uova per il pranzo della domenica, servono un chilogrammo di patate, 150 grammi di farina, abbondante olio extravergine di oliva e origano. Nonché il sale ed il pepe, giusto quanto basta, oltre che qualche foglia di basilico per la guarnizione finale sui piatti di portata.

Ecco la ricetta calabrese veloce e facile della frittata di patate senza uova

Passando alla preparazione, si parte dalle patate che devono essere pelate, lavate e tagliate a fettine. Per poi riporle in una ciotola capiente al fine di mescolare dopo aver aggiunto il sale, l’origano e il pepe. A questo punto, a poco a poco, si può aggiungere la farina alle patate. E amalgamando per bene in modo da ottenere un’infarinatura che sia omogenea.

Mentre, in una padella antiaderente e capiente, si sta facendo scaldare abbondante olio extravergine di oliva. Adagiare, quindi, le patate infarinate in padella, compattandole, aiutandosi con una forchetta. E cuocere in padella a fiamma sempre bassa con il coperchio per una ventina di minuti circa.

Controllando sempre la cottura, la frittata deve essere girata nel momento in cui alla base si sarà formata la classica crosticina. Nel rivoltare, muniti di una paletta, la frittata senza uova, si può ora togliere l’olio extravergine di oliva di cottura in eccesso così da completare la cottura dall’altro lato

Quando pronta, la frittata di patate senza uova, si può prima adagiare in un piatto con la carta assorbente, e poi si può servire a tavola subito calda guarnendo con le foglie di basilico.