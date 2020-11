Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le tortillas sono la base per realizzare tacos messicani e burritos. Si tratta di un pane non lievitato che somiglia un po’ alla piadina. Secondo la tradizione si preparano con farina di frumento oppure di mais.

Ecco una ricetta per le tortillas fatte in casa. È facilissima e crea la base perfetta per dar libero sfogo alla creatività in fase di farcitura.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

La ricetta base delle tortillas per ottimi tacos e burritos

250 grammi di farina 00 o di farina di mais bianco;

180 ml di acqua;

uno o due cucchiaini di sale fino;

uno o due cucchiai di olio extravergine d’oliva;

un pizzico di bicarbonato (facoltativo).

È possibile mescolare i due tipi di farina insieme, o usarne un solo tipo. Con la farina di mais il risultato potrebbe essere un po’ più friabile e meno elastico, ma in compenso gustosissimo e senza glutine.

Mescolare la farina, il sale, il pizzico di bicarbonato e l’olio in una grossa ciotola. Aggiungere l’acqua e impastare con le mani, fino a rendere il tutto malleabile, morbido ed elastico.

Le dosi si possono aggiustare all’occorrenza, aggiungendo farina se l’impasto è appiccicoso, acqua se l’impasto è duro.

Una volta ottenuto un panetto liscio, coprirlo con un panno pulito e far riposare dieci minuti.

Dopodiché dividerlo in palline di circa quattro cm di diametro. Con queste dosi si possono ricavare circa otto tortillas.

Stendere ogni pallina con un mattarello, aiutandosi con una spolverata di farina o della carta da forno. Formare dei dischi il più possibile regolari e sottili: lo spessore di circa tre millimetri è perfetto.

Tacos o burritos?

Una volta preparata la ricetta base delle tortillas per ottimi tacos e burritos, non resta che decidere come utilizzarla.

Le tortillas si possono scaldare su una padella antiaderente con un filo d’olio, ed è sufficiente un minuto per lato. Si dispongono impilate una sull’altra e coperte con un panno pulito perché restino morbide.

Tradizionalmente i tacos messicani sono morbidi, mentre nello stile tex-mex sono molto croccanti.

Per ottenere il risultato croccante le tortillas si possono friggere, oppure cuocere al forno. Bisognerà dargli la forma a conchiglia che conterrà il ripieno. Nel caso della frittura si userà una pinza per piegarle mentre sono immerse in olio bollente. Nel secondo caso basterà posizionarle a cavallo della griglia del forno e farle cuocere per 5 minuti a 180°.

Si servono accanto a piatti di portata con carne, verdure, legumi e salse a piacere, e ciascuno farcisce la sua tortilla come desidera.

I burritos potrebbero richiedere tortillas un po’ più grandi. Dopo un veloce passaggio in padella si pone il ripieno al centro e si piegano i lati destro e sinistro. Ripiegare allora anche il lembo inferiore e arrotolare il burrito su se stesso. Il segreto per mantenere la forma è non esagerare con il ripieno ed avvolgere poi il burrito in un foglio d’alluminio.