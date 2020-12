Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A nessuno piace sprecare il cibo. Tanto più se si tratta del pane, alimento fondamentale nelle tavole di ogni famiglia.

Capita spesso, però, che ne avanzi in grande quantità così da doverlo gettare.

E se trovassimo un metodo alternativo per utilizzarlo e preparare un piatto squisito?

Vediamo subito la storia e la ricetta anti spreco del pain perdu francese per le colazioni più golose.

La storia

Il pain perdu (la cui traduzione è “pane perso”) nasce come rimedio alla fame e alla carestia. Le famiglie più povere riciclavano il pane e lo utilizzavano per creare delle ricette con ingredienti molto semplici.

Tuttavia, nel corso degli anni il pain ha suscitato grande successo soprattutto tra i più giovani e molti ne hanno sperimentato ricette diverse.

Per restare fedeli alla tradizione, riproponiamo qui la ricetta originale ma con un pizzico di golosità in più.

La ricetta

Innanzitutto, basta avere a disposizione burro, latte, zucchero, uova e ovviamente il pane avanzato.

Le quantità dipendono dal numero di persone che gusteranno questo facile ma delizioso piatto. Se si tratta di quattro persone serviranno due uova, 300 ml di latte, 50 grammi di burro e quattro cucchiai di zucchero.

Prepariamo due diversi composti, uno con il latte e lo zucchero e l’altro con le uova. Mescoliamoli entrambi fino a creare un composto omogeneo.

Tagliamo il pane in fette più o meno spesse ed immergiamolo prima nel composto del latte e poi in quello delle uova.

A questo punto, facciamo sciogliere il burro in una padella e friggiamo il nostro pane su entrambi i lati finché non diventano dorati.

Come condire il pain perdu

Una volta pronto il nostro piatto, possiamo decidere di condirlo come desideriamo. Ad esempio, in Canada, dove lo chiamano pain doré (letteralmente “pane dorato”), lo sciroppo d’acero fa da protagonista.

Potremmo però preferire della panna montata insieme a delle scaglie di cioccolato o della marmellata di ciliegie con pezzi di amarena.

Come abbiamo visto, la ricetta anti spreco del pain perdu francese per le colazioni più golose è semplice e velocissima. Ottima per iniziare bene la giornata nel periodo natalizio, porterà un tocco di allegria nelle cucine di ogni casa.