La rete unica spinge al rialzo Telecom fin dove potrà salire il titolo della telefonia?

Che il titolo telefonico fosse sul punto di esplodere era cosa abbastanza evidente dai grafici dei prezzi e ne avevamo parlato qualche settimana fa. D’altra parte le manovre in corso per dotare l’Italia di una rete unica nazionale non possono lasciare indifferente un major player come Telecom.

Che poi il titolo fosse sottovalutato a prescindere, è abbastanza evidente andando a guardare la sua valutazione sia in termini dei multipli degli utili che il suo Price to Book ratio. Nel primo caso per Telecom vale 8, mentre per il settore di riferimento vale 19,4; nel secondo, invece, per Telecom vale 0,4, mentre per il settore di riferimento vale 1,8.

Anche per gli analisti la sottovalutazione media è del 35% con un consenso medio Outperform.

La rete unica spinge al rialzo Telecom fin dove potrà salire il titolo della telefonia? La risposta all’analisi grafica e previsionale

Telecom (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 26 agosto in rialzo del 5,09% rispetto alla seduta precedenza a quota 0,3884€.

Prima di passare a commentare le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale facciamo notare che orma marzo 2020 le quotazioni si muovono in prossimità dei minimi storici e, visti i fondamentali, andare molto più in basso sarebbe veramente molto difficile. Tutto ciò per dire che i margini per perdite enormi investendo sul titolo sono molto limitati.

La seduta del 26 agosto, se confermata anche nei prossimi giorni, potrebbe avere un impatto molto importante sul futuro di Telecom. Con il rialzo di oltre il 5%, infatti, sono state ripristinate le tendenze al rialzo sia sul giornaliero che sul settimanale.

Sul mensile la tendenza è ancora al ribasso, ma si sta formando un segnale di BottomHunter che indica la formazione di un minimo sul time frame considerato.

Conclusione: a meno di sorprese negative nei prossimi giorni di agosto (negazione dei segnali rialzisti), anche nel lungo periodo si dovrebbe. partire al rialzo con un prezzo obiettivo medio di 0,76€ per un potenziale rialzo del 100% rispetto ai livelli attuali.