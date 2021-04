La resa della Juventus su tutti i fronti sportivi potrebbe preludere a una resa anche a Piazza Affari. Questo potrebbe essere il responso del mese di aprile dopo che a livello sportivo la società ha abbandonato l’idea del 10 scudetto consecutivo e ha nuovamente detto addio al sogno Champions League. Tuttavia la Juventus non è crollata solo per il fallimento sportivo, ma anche per tanti altri motivi.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo non è messo molto bene, risultato essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Solo gli analisti vedono una sottovalutazione media del 30%, ma è più dovuta al calo delle quotazioni che al miglioramento dei giudizi. Il consenso medio degli analisti è accumulare.

La resa della Juventus su tutti i fronti sportivi potrebbe preludere a una resa anche a Piazza Affari: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Juventus (MIL: JUVE) ha chiuso la seduta del 28 aprile con un ribasso dello 0,07% rispetto alla seduta precedente a quota 0,732 euro.

La proiezione in corso è ribassista sia sul settimanale che sul mensile. È su quest’ultimo time frame, però, che potrebbe scattare un brutto segnale ribassista. Come si vede dal grafico, infatti, una chiusura mensile inferiore a 0,742 euro (I obiettivo di prezzo) potrebbe far scattare un’accelerazione ribassista il cui obiettivo più vicino si trova in area 0,4 euro, il che vorrebbe dire un ribasso del 50% circa rispetto ai livelli attuali.

La tenuta del supporto, invece, potrebbe far tirare un sospiro di sollievo ai rialzisti che riprenderebbero il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale superiore a 0,7685 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile