Chi naviga spesso in Internet, sa perfettamente quante storie e meme ci siano sulla Regina Elisabetta II d’Inghilterra. Per lo più, gli utenti parlano della sua incredibile longevità. La Regina, infatti, non solo è sul trono da quasi 70 anni, ma mostra sempre un aspetto incredibile per la sua età! Stiamo parlando di una donna, infatti, che ha quasi 95 anni. Un’età invidiabile, di certo, soprattutto se ci si arriva con la sua forma. Per sostenere però il web, e allinearci con i pensieri dei vari utenti, noi del team di ProiezionidiBorsa, oggi, vogliamo cambiare la percezione che molti hanno del tempo grazie all’incredibile scoperta. La Regina Elisabetta esiste da più tempo di questo pane!

Quando è nata la Regina Elisabetta?

Elisabeth Alexandra Mary nasce a Londra il 21 aprile 1926. Lei, figlia maggiore del Duca di York (poi Re Giorgio VI) e di Elisabetta Duchessa di York (poi Regina Elisabetta I), segue la vita tipica dell’erede al trono. A tal proposito, Netflix ha raccontato la sua storia nella serie “The Crown”. Ma, tornando a noi, Elisabetta diventa erede al trono con l’abdicazione dello zio Edoardo VIII e regina nel 1952, quando ha solo 25 anni, a causa della morte del padre. Il 6 febbraio di quell’anno, infatti, viene incoronata nell’Abbazia di Westminster. Ad oggi è la Regina d’Inghilterra più longeva mai esistita, e la sua fama è potente in tutto il mondo.

Il pane pre-affettato, ecco da quando esiste

Molti di noi comprano, per comodità, il pane già affettato al supermercato. Che si tratti di quello in cassetta o di quello semplicemente già tagliato, è un prodotto che molti di noi hanno in casa. Ma questo tipo di pane fu inventato da Otto Frederick Rohwedder solo nel 1928. Quest’uomo, infatti, propose l’idea al panettiere Frank Bench, che lo aiutò a realizzare l’impresa. Il primo pacco di pane a fette si troverà sugli scaffali dei negozi americani il 7 luglio 1928. Osserviamo la data. Si tratta di due anni successivi alla nascita della Regina Elisabetta. E da qui l’incredibile scoperta: la Regina Elisabetta esiste da più tempo di questo pane! Questo dovrebbe cambiare praticamente la percezione che abbiamo del tempo, perché sono dei piccoli particolari che non tutti notano! Beh, che dire, congratulazioni alla Regina!

