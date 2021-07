La regina delle spezie che accende i piatti e le feste

La tradizione culinaria italiana ne fa largo uso, soprattutto al Sud Italia. Dà una marcia in più ai nostri piatti, un tocco inconfondibile e piccante. La regina delle spezie delle nostre tavole, che accende i piatti e le feste, è sicuramente il peperoncino.

La Calabria ne è la patria indiscussa: si pensi, ad esempio, alla ‘Nduja, un salame spalmabile che mette a dura prova anche i palati più allenati. Da anni, ormai, questa regione rende merito al peperoncino, dedicandogli più di una festa, prima tra tutte quella di Diamante, in provincia di Cosenza.

In questi giorni, il peperoncino è anche protagonista di una festa a lui dedicata nell’area campana, “Peperoncino in Festa”. A pochi chilometri dalla città di Napoli, sorge Pozzuoli, una bellissima cittadina col mare da un lato ed un vulcano, la Solfatara, dall’altro, patria di Sofia Loren.

La kermesse ha l’obiettivo di mostrare i mille volti di questa fantastica spezia, che ha trovato nel nostro Paese terreno fertile per prosperare rigogliosa.

Ma il peperoncino non rende solo i cibi più gustosi. Sono innumerevoli le sue proprietà benefiche.

In piccole dosi, ed in assenza di specifiche patologie, favorisce la digestione, in quanto aumenta la salivazione e la produzione di succhi gastrici. Inoltre è un ottimo cardioprotettivo, migliora l’ossigenazione del sangue e la circolazione, rinforzando i vasi sanguigni.

Questa festa si propone di essere viaggio gastronomico – culturale nel mondo del peperoncino. Un viaggio fatto di storia, curiosità e conoscenza di tutte le virtù benefiche di questa spezia piccante. Interessante sarà anche scoprire e vedere che esistono oltre 100 varietà della pianta, provenienti sia dall’Italia che dal resto del mondo.

Il divertimento è assicurato, soprattutto dalla possibilità di vedere i più temerari cimentarsi in una sfida infuocata partecipando alla gara dei mangiatori di peperoncino.

Il tutto condito da musiche e balli della tradizione popolare campana, le classiche tammurriate e tarantelle, che renderanno la serata ancora più piacevole e piccante.