Scegliere di avere un gatto in casa è sicuramente un’ottima idea per chi crede nella pet therapy. La terapia che si basa sull’affetto degli animali come fonte di benessere psicologico e fisico, infatti, crede fortemente che un gatto possa rappresentare uno spiraglio di luce per un periodo buio. Ma bisogna saper scegliere la giusta razza per ognuno di noi. Cercando di selezionare il gatto più adatto al nostro carattere, infatti, riusciremo a creare un rapporto profondo e duraturo con lui. Vediamo allora qual è la razza di gatto perfetta che vive a lungo e che porta affetto e buonumore in famiglia.

Il gatto europeo e la sua storia

La razza di gatto europeo arriva dall’antico Egitto. Fu trasportato in Europa dai Fenici e, successivamente, da alcuni mercanti. I Fenici, soprattutto, abili marinai, sapevano quanto avere un felino durante i viaggi potesse essere di conforto. Si trattava di una compagnia piacevole, che si dimostrava affettuosa e che, in più, cacciava i topi nelle stive. Arrivato in Europa, questa razza di gatto ha dovuto abituarsi ad un diverso clima, superando ostacoli e asperità. Dopo qualche tempo, si è riuscito ad adattare a meraviglia, guadagnandosi addirittura il nome del nostro continente!

Il carattere di questo felino amorevole

Il gatto europeo è perfetto per la pet therapy. Questa razza, infatti, è in grado di donare tranquillità e pace alla famiglia con cui vive. Tranquillo e pacato, il gatto europeo è un gatto davvero poco impegnativo per i familiari. Non stiamo dicendo, ovviamente, che lo si possa trascurare, ma necessita di un minor numero di attenzioni e cure rispetto ad altre razze. Non provoca preoccupazioni nel padrone, è sempre pronto a ricevere una carezza e ad saltare in braccio alle persone che fanno parte della sua famiglia. Sceglierà soprattutto un componente, al quale si legherà in modo profondo e sincero. È un gatto comunque allegro, che ama giocare e stare in compagnia! Inoltre, vive per molti anni, riuscendo così a creare un legame solido con ogni componente. Insomma, davvero la razza di gatto perfetta che vive a lungo e che porta affetto e buonumore in famiglia!

Approfondimento

La razza di gatto più affettuosa e dolce che esista al mondo è proprio questa