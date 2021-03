Un cane può diventare la nostra spalla, la nostra famiglia e la nostra maggiore fonte di affetto e fiducia. Un animale del genere accanto a noi non può far altro che donarci forza e allegria. Si tratta di un vero e proprio amico, che non ci farebbe mai del male. E che, soprattutto, ci accetta per quello che siamo. Ovviamente, per creare un tale rapporto, ci deve essere un grande impegno da parte del padrone. E anche la scelta del nostro amico peloso fa la sua parte. Vediamo allora qual è la razza di cane più leale e fedele, perfetta per chi cerca un amico per la vita.

Il Kuvasz, un compagno di vita a quattro zampe

Parliamo oggi di un cane da pastore indigeno ungherese. Si tratta di un animale muscoloso, possente e fortemente vivace. Il Kuvasz è una razza molto antica, forte e fiera. Un vero e proprio capo. Il suo aspetto nobile gli conferisce un’aria decisamente elegante, piacevolissimo da guardare. Ma è il suo carattere che farebbe innamorare chiunque. Questa razza, infatti, è molto coraggiosa ma, soprattutto, leale con la famiglia. Il Kuvasz, infatti, difenderebbe il padrone anche a costo della sua vita, senza pensarci due volte. E proteggerebbe anche tutto quello che gli venisse affidato, qualora ce ne fosse bisogno.

Se vogliamo sentirci al sicuro e protetti, il Kuvasz è una scelta davvero azzeccata

Dunque, con questo carattere, il Kuvasz non può che essere il perfetto compagno per chi vuole una spalla. Stiamo parlando di un cane molto intelligente e fedele, che però esige rispetto. Questa razza, infatti, detesta i maltrattamenti. E, qualora ne fosse la vittima, questo cane reagirebbe anche con aggressività. Inoltre, è molto orgoglioso, e bisogna educarlo con intelligenza, senza violenza. Dobbiamo, quindi, dargli lo stesso rispetto e lo stesso amore che lui offre a noi. Si tratta di un cane molto allegro, che porta gioia ovunque vada. Dunque, ecco la razza di cane più leale e fedele, perfetta per chi cerca un amico per la vita.

Approfondimento

Perché il cane apre le zampe e si mette a pancia in su per farsi coccolare