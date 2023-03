La razza di cane più amata dagli italiani. Ne hai uno anche tu o lo vorresti? Scopri le sue caratteristiche

Molti italiani scelgono di avere un cane come animale da compagnia. Ne esistono tantissime razze. Sai qual è la più amata nel nostro Paese? Leggi per saperne di più!

I cani sono uno degli animali domestici tra i preferiti. Moltissime persone amano anche i gatti. Tuttavia, è certo il fatto che, mentre il cane è più affettuoso e molto espansivo, il gatto rimane un po’ più solitario e spesso anche diffidente. A seconda della razza, il cane è molto docile, soprattutto se ben addestrato fin da quando è cucciolo. Il gatto, invece, è più autonomo. A volte addirittura scappa e spesso, poi, assume atteggiamenti di difficile interpretazione. Insomma, per chi soffre di solitudine, forse la scelta più giusta tra cane e gatto va al primo citato.

Anche perché si tratta di un animale più impegnativo da gestire. Basti solo pensare alle passeggiate quotidiane da fargli fare per i bisognini, ma anche per consentirgli di fare del movimento. Se si decide di prendere un cane occorre prendere in considerazione tantissimi fattori, a partire dall’ambiente che gli si mette a disposizione dove vivere, al suo carattere, che deve essere compatibile con gli altri componenti della nostra famiglia. Ad esempio, se ci sono bambini o altri animali domestici.

Ecco qual è la razza di cane più amata dagli italiani

Il cane in assoluto più amato dagli italiani è il Golden Retriever, un cane di taglia media e l’aspetto armonioso. Pur avendo una corporatura piuttosto robusta e potente, ha un’espressione dolcissima e molto gentile. Ha un mantello straordinariamente morbido e lucente. Piatto o ondulato, si presenta nelle tonalità crema o dorato. Molto dolce e intelligente, il Golden Retriever è un cane energico, che ama correre e giocare. È molto fedele al suo padrone e vive anche parecchio: di media, ha una vita di 10 o 12 anni.

Ha un temperamento equilibrato ed è gentile con i bambini. In genere va d’accordo con tutti, anche con persone estranee e con altri animali domestici. Risponde bene all’addestramento, tanto che viene spesso impiegato come cane da assistenza. Non abbaia spesso e non ha istinto di protezione. Seppur bellissimo e molto affettuoso, non è il cane su cui puntare se si cerca un cane da guardia.

Consigli per prendersi cura di un Golden Retriever

È quindi il Golden Retriever la razza di cane più amata dagli italiani. Se stai pensando di prenderne uno, oltre a conoscere le caratteristiche di comportamento e temperamento, ti sarà utile sapere anche quali sono le cure di cui più necessita. Anzitutto, il suo fitto pelo, mediamente lungo, va spazzolato una volta alla settimana. Durante i periodi di muta, in primavera e verso la fine dell’estate, procedere due volte a settimana, e anche di più, per accelerare il ricambio.

Essendo un cane che ha la tendenza ad ingrassare, va tenuta sotto controllo la sua alimentazione e bisogna farlo muovere ogni giorno. Si adatta a vivere anche in appartamento; tuttavia, più volte al giorno bisogna portarlo a camminare e correre. Oltre al Golden Retriever, gli italiani impazziscono anche per i Labrador, i Belgian Malinois e i Border Collie.