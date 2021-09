Prima di accogliere in casa un cane è necessario riflettere attentamente. Non soltanto perché l’arrivo dell’animale cambierà drasticamente le nostre abitudini ma anche perché le sue si modificheranno. Difatti anche il nostro amico a quattro zampe dovrà abituarsi a noi, ai nostri ritmi e ai componenti della nostra famiglia. Per questa ragione quindi è molto importante informarsi sulle razze e sulle relative caratteristiche comportamentali.

Attitudini diverse

Come moltissimi ben sapranno non tutti i cani sono uguali. Ogni razza presenta determinate qualità relative al fisico e all’attitudine, che potrebbero fare la differenza nella scelta di un esemplare. Difatti mentre alcune persone hanno a disposizione molto tempo e altrettanto spazio, altre lavorano tanto e stanno spesso fuori casa. Scoprire dunque quali cani riescono a resistere più tempo da soli o quali accettano con meno fatica uno spazio ristretto potrebbe essere fondamentale, per i padroni e per l’animale.

La razza di cane piccolissima e che non cresce, ideale per chi ha poco spazio

Proprio per i motivi appena spiegati, abbiamo voluto più volte presentare diverse razze canine. Così da informare il più possibile i nostri lettori prima di fare una scelta così importante e preziosa. Del resto, dal Golden Retriever al Labrador, passando per il Rhodesian Ridgeback, sono tanti i cani di cui abbiamo avuto modo di parlare. Anche nell’articolo di oggi vogliamo presentare una razza. La quale, per la sua stazza e il suo temperamento, si rivela ideale per chi non possiede una casa molto grande. Stiamo parlando dello Spaniel Giapponese. Non tutti lo conoscono ma questo cane, dai lineamenti e dal portamento elegante, moltissimi anni fa era l’animale più amato nelle corti imperiali orientali.

Inoltre, assieme al suo atteggiamento placido e al grande affetto che mostra ai padroni, lo Spaniel Giapponese presenta anche un’altra importante caratteristica. Difatti non supera i quattro chili di peso e non va oltre i trenta centimetri di lunghezza. Si tratta dunque di un cane molto piccolo, in grado di adattarsi ad ogni tipo di spazio. Ovviamente come tutti gli altri avrà bisogno di passare del tempo all’aria aperta e di uscire più volte al giorno. Ma una volta dentro casa, anche se questa si presenta ridotta nella metratura, non avrà troppe difficoltà. Grazie appunto alla dimensione estremamente ridotta e ad un temperamento capace di adattarsi a diversi ambienti. Ecco dunque svelata la razza di cane piccolissima e che non cresce, ideale per chi ha poco spazio.