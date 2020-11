Quando decidiamo di adottare un compagno canino, siamo alla ricerca del cane perfetto per noi. La maggior parte delle persone vuole un cane di buon carattere, affettuoso, intelligente, facile da educare, e adattabile.

Esistono molte razze selezionate nei secoli per diventare strette compagne di noi esseri umani. Tra queste, le più amate sono le razze di cane da pastore.

Un tempo selezionati per aiutare nella gestione di capre e pecore, questi cani hanno la particolarità di saper comprendere al volo i comandi, le espressioni e i desideri dei loro compagni umani. Serviva infatti grande armonia tra il cane e il pastore per poter svolgere al meglio i loro compiti. I cani pastori conservano ancora oggi questa grande sintonia con noi, e ce n’è uno in particolare che viene riconosciuto come il più fedele.

Famosissimo grazie alla televisione

La razza di cane pastore più fedele per avere un amico che sarà sempre al nostro fianco è il pastore scozzese a pelo lungo, da tutti conosciuto come collie.

È diventato famosissimo grazie alla serie televisiva Lassie, che vedeva protagonista proprio una femmina di collie.

Il pastore scozzese è un cane molto riconoscibile grazie al suo folto mantello, al muso appuntito e alle orecchie triangolari. I collie sono generalmente color sabbia e bianco, ma possono essere anche bianchi e neri o arlecchino (attenzione, perché il colore arlecchino è associato a gravi malformazioni congenite).

Il collie non è solo bellissimo, ma ha il carattere perfetto per diventare il nostro amico per la pelle.

La razza di cane da pastore più fedele per avere un amico che sarò sempre al nostro fianco è il collie, anche per un altro motivo. È tra i cani più docili e tranquilli in assoluto.

Proprio per questo è molto utilizzato nella pet therapy, e come cane guida per ciechi. È inoltre un cane molto semplice da addestrare, ubbidiente, e mai troppo irruento.

Se siamo alla ricerca del cane perfetto per tutta la famiglia, il collie esaudirà tutti i nostri desideri.