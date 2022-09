Non tutti i cani sono uguali e ogni razza ha le sue caratteristiche. Non è solo una questione di bellezza esteriore, ma anche di carattere. Per questo motivo è importante scegliere bene il cane, che più potrebbe adattarsi alle proprie esigenze.

Scegliere bene la razza di cane più adatta

A volte nello scegliere il cane, che deve condividere parte della nostra vita, si commettono degli errori. A esempio, ci sono persone che passano molto tempo in casa. Quelle che lavorano in smart working, oppure i pensionati o le casalinghe. Sarebbe inutile scegliere come cane delle razze che sono molto attive. Fra queste spiccano i cani da lavoro come i pastori, oppure i cani nordici da slitta. Sono cani che insieme ad altri, hanno bisogno di movimento ed esercizio fisico. Passeggiare, correre e giocare preferibilmente.

Le razze tranquille, quelle che possono restare a casa più tempo e che amano la vita familiare sono altre. Tipici cani adatti alla famiglia sono il Golden Retriever e il Labrador. Stanno bene insieme ai bambini e sono molto socievoli. Tollerano bene in genere anche la presenza di altri animali, come i gatti. Tuttavia si tratta di cani da caccia, all’origine. Anche questi necessitano di un certo movimento. Cani invece più da salotto sono il Carlino e il Maltese, per citare quelli più conosciuti.

La razza di cane molto forte e coraggiosa anche adatta a fare da guardia

Alcune razze si prestano per essere anche dei cani da guardia. Fare la guardia non è sempre semplice. Il problema è avere il giusto rapporto con gli estranei. Un compito che a volte si rivela difficile per un essere umano, figuriamoci per un cane.

Poi dipende anche dalle predisposizioni di razza. In genere i cani pastore sono cani forti, abituati a proteggere il gregge e la famiglia. Si rivelano in genere un po’ meno disposti verso gli estranei. Alcuni lo fanno in modo intelligente come il Pastore tedesco, altri in modo più rigido. Molto dipende anche dall’addestramento ricevuto.

Caratteristiche del Mastino tibetano

Un cane che riflette l’ambiente originario in cui è vissuto è il Mastino tibetano. Ha origini molto antiche, tanto che il capostipite è all’origine dei molossoidi e dei mastini attuali. È la razza di cane molto forte e coraggiosa, dotata di corporatura robusta e pelo molto folto. I suoi peli sono lunghi e diritti, al contrario della sua coda che invece è attorcigliata.

Un cane abituato ad essere calmo e docile con la famiglia, ma molto diffidente verso gli estranei. Per questo, quando si va a passeggio con questo cane, sarebbe meglio tenerlo bene al guinzaglio. Ha un carattere che non fa trasparire quello che pensa e potrebbe avere delle reazioni inattese.

Un cane molto forte, coraggioso e adatto per fare da guardia. Va tuttavia ben addestrato a una precoce socializzazione, per mitigare il suo carattere poco socievole verso gli estranei.

Lettura consigliata

Perché il cane si lecca le parti intime o annusa quelle nostre