Qualche anno fa, per la Pixar, uscì un cartone animato chiamato “Ratatouille”. La storia è molto simpatica e parla di un topolino che ama cucinare. Ambientato a Parigi, è uno dei pochi cartoni animati Disney che sfrutta a pieno il luogo indicato per farne un marchio di fabbrica.

Il film si conclude, incredibile ma vero, con la ricetta della ratatouille, un piatto povero della cucina francese adottato anche in Italia.

La ratatouille, una ricetta del quotidiano da realizzare in poche mosse

La Ratatouille è una ricetta francese, come dicevamo sopra.

È composta da pomodori, patate, zucchine, peperoni e aglio, ed è uno dei piatti principe della cucina povera di Nizza. In Italia è presente la versione siciliana della ricetta, chiamata caponata.

La sua preparazione è semplicissima e soprattutto richiede solo i pochissimi ingredienti sopra citati.

Come si realizza quindi la ratatouille in poche mosse?

Ingredienti

Pomodori freschi;

Melanzane;

Zucchine e zucca morbida;

Peperoni gialli e rossi;

Olio d’oliva;

Aglio e Basilico.

Per prima cosa bisogna preparare il sughetto d’accompagnamento con i pomodori freschi, l’aglio e il basilico. A parte, tagliamo tutte le verdure a tocchetti. Le mettiamo ad appassire nel forno caldo a 180° gradi ventilato. Quando le verdure saranno ben appassite, le sposteremo nella pentola contenente il sugo. Facciamo bollire un poco finché non vediamo che tutte le verdure sono ricoperte dal sughetto d’accompagnamento.

La ratatouille va servita calda o fredda a seconda di come la si preferisce. Può essere servita come piatto unico vegetariano, con accanto del pane, o come contorno. Se si decide per la seconda opzione, è bene preparare una carne leggera per non appesantire troppo la digestione.

Una delle varianti italiane di questo piatto, prevede anche l’utilizzo delle patate nella ricetta originale. Sta a voi decidere come preparare e servire la ratatouille, una ricetta del quotidiano da realizzare in poche mosse.