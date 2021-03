Tutti quelli che amano cucinare sanno molto bene che per ottenere risultati in questo ambito ci vuole tanta pazienza e dedizione. Oltre a questo però è estremamente importante possedere anche un’altra caratteristica che non va assolutamente sottovalutata, ovvero la precisione. Affrontare i passaggi di una ricetta con un metodo pressapochista non porterà a niente di buono, e chi ha esperienza lo sa bene.

La temperatura

Quando ci si riferisce alla precisione in ambito culinario si parla in particolare di elementi quali la temperatura in fase di cottura e la quantità degli ingredienti. Come possiamo imaginare il metodo migliore per non sbagliare è quello di servirsi di strumenti appositi. Dunque un termometro da cucina nel primo caso e, nel secondo, una bilancia per alimenti. Se però, per un qualsiasi motivo, ci trovassimo senza questi strumenti, esistono dei modi per regolarsi comunque? In questo articolo risponderemo a questa domanda riferendoci alla temperatura e, in particolare, alla cottura con olio. Infatti vediamo la ragione per cui in tanti mettono una mollica di pane nella padella dell’olio.

Pronto per friggere

Quando prepariamo dei piatti che prevedono la frittura come passaggio obbligato è importante sapere esattamente quando versare gli ingredienti nella padella dell’olio. Come detto, per seguire i passaggi in modo preciso, l’ottimale sarebbe avere a disposizione un termometro, di modo da controllare la temperatura dell’olio. Se però non dovessimo averlo non preoccupiamoci in quanto esiste un metodo che, sebbene sia rudimentale, risulta altrettanto efficace. Infatti ecco svelata la ragione per cui in tanti mettono una mollica di pane nella padella dell’olio.

Il procedimento che in tanti eseguono è molto semplice. Ecco dunque come fare. Mettiamo infatti la padella piena d’olio sul fuoco e attendiamo dai due ai quattro minuti. A questo punto, per vedere se la temperatura è ideale, mettiamo nell’olio una mollica di pane, e osserviamo cosa succede. Se nel giro di pochi secondi questa diventa scura, vuol dire che la fiamma è eccessiva, dunque abbassiamola utilizzando la manopola. Se, al contrario, non le vediamo scoppiettare bollicine d’olio attorno, vuol dire che dobbiamo ancora attendere qualche minuto prima di inserire gli ingredienti. Ed ecco come, con una semplice mollica, sapremo esattamente come sistemare la fiamma e a che punto aggiungere in padella gli ingredienti.