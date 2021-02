Da quando il nostro Ufficio Studi ha inserito il titolo nella propria whatchlist ad inizio anno, la salita è stata del 25%. Cosa attendere da ora in poi? Cambia qualcosa rispetto al nostro precedente giudizio? Non cambia nulla, anzi si rafforza la nostra view e la raccomandazione su Digital360 è di mantenere per ulteriori rialzi del 60% di medio termine.

Il titolo (DIG) ha chiuso la giornata di contrattazione del 12 febbraio a 2,30 in rialzo del 5,50%. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 1,75 ed il massimo a 2,36. Nel 2020, ha segnato il minimo a 0,64 ed il massimo a 1,94.

Le nostre previsioni sui prezzi del 2021 sono le seguenti:

area di minimo attesa 1,38/1,69

area di massimo attesa 2,60/2,98.

La probabilità che il minimo annuale sia stato già segnato è del 76%.

Analisi di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (3 giudizi) trovano consenso intorno al prezzo di 2,78. Rispetto all’ultima rilevazione il target è stato aumentato dal precedente 2,48.

I nostri calcoli invece non hanno subito alcuna variazione e portano sempre ad un fair value di 3,70 circa.

La raccomandazione su Digital360 è di mantenere per ulteriori rialzi del 60% di medio termine

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale? Dopo un rialzo del 25% da inizio anno, gli oscillatori presentano un leggero ipercomprato ma questo non significa che nel breve il rialzo non possa continuare.

Analisi dei grafici e strategia di investimento di breve e medio lungo termine

Per chi ha seguito le nostre precedenti indicazioni operative e quindi possiede il titolo, il nostro giudizio e mantenere in ottica da cassetto con stop loss di breve termine a 1,97 e di lungo termine a 1,75.

Il primo target e potrebbe essere raggiunto per/entro 1/3 mesi, è posto in area 2,80. Eventuali ritracciamenti dovrebbero trovare supporto nell’area 1,97/1,75.

Si procederà per step e di volta in volta definiremo tendenza, stop loss ed obiettivi da raggiungere.