Alla luce dello studio dei bilanci degli ultimi anni e dei grafici, la raccomandazione è strong buy perchè le quotazioni di Grifal potrebbero più che raddoppiare nei prossimi mesi. Andiamo a studiare i motivi che ci hanno portato a questa conclusione.

Piazza Affari è ad un punto di verifica, ma ci sono diverse occasioni che possono essere colte fin da subito in ottica di medio lungo termine. Il compito delle nostre analisi è quello di andare a cercare opportunità fra i titoli azionari quotati sia al rialzo che al ribasso. Lo scopo è di iniziare operazioni al rialzo su quei titoli sottovalutati in trend rialzista e di operazioni al ribasso per quelli sopravvalutati in trend ribassista. Il nostro Ufficio Studi sta monitorando con attenzione una società che si occupa di confezionamento ed è stata quotata a Piazza Affari nell’ anno 2018 al prezzo di 2,81 euro per azione. Il titolo (MIL:GRAL) ha chiuso la giornata di contrattazione del 22 febbraio al prezzo di…. . Da inizio anno, Grifal ha segnato il minimo a 2,35 ed il massimo a 3,10. Nell’anno 2020, il minimo a 1,87 ed il massimo a 3,97.

Analisi sommaria di bilancio

La società capitalizza circa 30 milioni di euro.

Si prevede che i ricavi cresceranno del 17,26% all’anno.

I ricavi sono diminuiti del 4,8% nell’ultimo anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (1 solo giudizio) stimano un fair value a 3 euro per azione. I nostri calcoli invece, portano alla stima di circa 6,50 euro per azione.

La raccomandazione è strong buy perchè le quotazioni di Grifal potrebbero più che raddoppiare nei prossimi mesi

Quale strategia operativa applicare al titolo?

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e fino a quando reggerà lo stop loss di lungo termine posto in area 2,68 l’obiettivo da raggiungere in 3/6 mesi è posto in area 4,20 circa. Si ritiene comunque, che il titolo possa puntare nei prossimi 2/3 nani in area 6,50.

Come al solito si procederà per step.